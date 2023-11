Rashford sa ospravedlnil za návštevu nočného klubu po prehre s ManCity

Manchester 4. novembra (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford sa ospravedlnil za návštevu nočného klubu po tom, ako jeho Manchester United prehral 0:3 v nedeľňajšom derby s ManCity. V piatok to potvrdil tréner "Červených diablov" Erik Ten Hag.



United neprežíva najvydarenejší štart do sezóny, z úvodných pätnástich zápasov prehral osem, čo je najhorší začiatok od ročníka 1962/63. V skupinovej fáze Ligy majstrov má len tri body za triumf nad Kodaňou a v stredu vypadol v osemfinále Ligového pohára po prehre s Newcastlom. Úradujúci držiteľ trofeje nezvládol reprízu predošlého finále a na súpera nestačil v pomere 0:3. V bráne Newcastlu bol Slovák Martin Dúbravka. Najlepšiu formu nemá ani samotný Rashford, ktorý strelil v minulej sezóne 30 gólov a v štrnástich zápasoch tej prebiehajúcej zaznamenal len jeden.



"Áno, som si toho vedomý. Rozprával som sa s ním, je to neakceptovateľné. Ospravedlnil sa a odvtedy je to interná záležitosť," uviedol Ten Hag pre AFP ohľadom Rashfordovho správania po derby. Nasledujúci zápas Ligového pohára začal 26-ročný hráč na lavičke. Kouč však uviedol, že k tomuto kroku nepristúpil z disciplinárnych príčin.



"Má motiváciu, aby robil veci správne. Viem, ako veľmi sa snaží. Drží s nami. Urobil chyby, ale to neznamená, že nezapadá. Vidím čo robí každý deň na tréningu," zastal si holandský kormidelník svojho hráča. Tím čaká v sobotu duel na pôde Fulhamu, budúci týždeň nastúpi v 4. kole skupinovej fázy LM v odvete v Kodani.