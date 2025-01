Rashford si v snahe opustiť Manchester United najal agentúru

Manchester 1. januára (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford zintenzívnil svoju snahu opustiť Manchestru United. Podľa britského denníka The Sun si najal poprednú športovú agentúru Stellar, ktorá pred rokmi umožnila prestup Garetha Balea z Tottenhamu do Realu Madrid.



Rashfordova pozícia v tíme je od príchodu nového trénera Rubena Amorima neistá. Portugalský kouč ho vynechal zo zápasovej súpisky počas troch ligových stretnutí a štvrťfinálového duelu anglického Ligového pohára. Posledný súboj proti Newcastlu (0:2) však 27-ročný krídelník sledoval z lavičky. Už skôr sa pritom vyjadril, že je pripravený na novú výzvu mimo svojho materského klubu.



Rashford strávil v Manchestri celú profesionálnu kariéru. Od svojho debutu v A-tíme v roku 2016 odohral za "červených diablov" 426 zápasov, v ktorých strelil 138 gólov. V uplynulých mesiacoch však nepredvádzal konzistentné výkony a prišiel aj o miesto v národnom tíme. Tento rok si zaň pripísal len jeden štart a nefiguroval v nominácii na letné ME v Nemecku.