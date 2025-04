Rashford už pravdepodobne do konca sezóny za Aston Villu nenastúpi

Birmingham 28. apríla (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford si už asi v prebiehajúcej sezóne dres tímu Aston Villa neoblečie. Neumožní mu to zranenie stehenného svalu.



Rashford pre zranenie nenastúpil už cez víkend v semifinále Pohára FA, v ktorom Aston Villa vypadla s Crystal Palace po prehre 0:3. Klub z Birminghamu je v tabuľke Premier League štyri kolá pred koncom na 7. priečke a ešte bojuje o účasť v Lige majstrov, od postupovej 5. pozície ho delia iba tri body. Kmeňový hráč Manchestru United sa však pravdepodobne bude viac sústrediť na zotavenie sa pred júnovým reprezentačným blokom. Angličanov čaká v kvalifikácii MS 2026 duel s Andorrou a prípravný zápas so Senegalom.



Rashford sa pred rokom nedostal do nominácie na majstrovstvá Európy, no nový kouč Angličanov Thomas Tuchel ho do reprezentácie v marci povolal. Správu priniesol server BBC.