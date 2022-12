Rashford z disciplinárnych dôvodov chýbal v zostave Manchestru United

Wolverhampton 31. decembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Marcus Rashford chýbal v základnej zostave Manchestru United v silvestrovskom stretnutí 18. kola Premier League na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers. Tréner hostí Erik ten Hag v predzápasovom televíznom rozhovore prezradil, že 25-ročného útočníka posadil na lavičku z disciplinárnych dôvodov.



Ten Hag nešpecifikoval Rashfordov prehrešok, iba stručne poznamenal, že hráč "porušil interné pravidlá". Rashford mal v klube dobrú formu, keď skóroval v oboch minulých zápasoch "červených diablov". Takisto strelil tri góly v reprezentačnom drese na uplynulých MS v Katare, kde Angličania dokráčali do štvrťfinále.



Rashforda nahradil v sobotnom zápase na ľavom krídle Alejandro Garnacho. Bola to jediná zmena v porovnaní so základnou jedenástkou, ktorú ten Hag postavil v predchádzajúcom víťaznom domácom dueli s Nottinghamom Forest (3:0). Informovala o tom agentúra AFP.