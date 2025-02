Londýn 3. februára (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford zamieril na hosťovanie do Aston Villy. Dvadsaťsedemročný útočník opustil Manchester United po tom, čo stratil dôveru trénera "červených diablov" Rubena Amorima.



Rashford nahradí kolumbijského zakončovateľa Jhona Durana, ktorý zamieril do saudskoarabského Al-Nassr. Záujem o služby Rashforda v predošlých týždňoch prejavili aj FC Barcelona, Borussia Dortmund či AC Miláno. Podľa informácií britských médií si ManUtd ponechá 75 percent Rashfordovho týždenného platu vo výške viac ako 300 000 libier (približne 360 000 eur). Táto suma by mohla dosiahnuť až 90 percent v závislosti od výkonnosti. Klub z Birminghamu si zabezpečil aj opciu na trvalý prestup vo výške 40 miliónov libier. "Chcel by som sa poďakovať klubom za uskutočnenie tejto dohody. Mal som šťastie, že ma oslovilo niekoľko tímov, ale rozhodnutie pre Aston Villu padlo ľahko. Obdivujem spôsob, akým sa v tejto sezóne prezentujú a zaujali ma ambície trénera. Chcem jednoducho hrať futbal a teším sa, že môžem znovu začať. Všetkým v Manchestri prajem všetko najlepšie do konca sezóny," uviedol Rashford vo vyhlásení.



Rashford strávil v Manchestri celú profesionálnu kariéru. Od svojho debutu v A-tíme v roku 2016 odohral za "Red Devils" 426 zápasov, v ktorých strelil 138 gólov.