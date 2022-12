Rashford zariadil triumf Manchestru United vo Wolverhamptone

Premier League - 18. kolo:



Wolverhampton Wanderers - Manchester United 0:1 (0:0)



Gól: 76. Rashford

Londýn 31. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zakončili kalendárny rok 2022 víťazne. V silvestrovskom stretnutí 18. kola anglickej Premier League vyhrali na ihrisku Wolverhamptonu 1:0 gólom Marcusa Rashforda zo 76. minúty.Dvadsaťpäťročný útočník pritom začal zápas iba na lavičke, tréner Erik ten Hag ho nepostavil do základnej zostavy z disciplinárnych dôvodov. Podľa kouča mal porušiť interné tímové pravidlá. Ten Hag napokon poslal Rashforda na ihrisko po prestávke, keď vystriedal nevýrazného argentínskeho mladíka Alejandra Garnacha. Anglický reprezentant ukázal svoje umenie štvrťhodinu pred koncom, keď z ľavej strany prenikol do pokutového územia domácich, ustál osobný súboj s obrancom a zblízka rozvlnil sieť. V 84. minúte prekonal Joseho Sá druhýkrát, no VAR odhalil, že Rashford pomohol lopte do siete rukou a gól tak neplatil. V nadstavenom čase podržal hostí brankár David de Gea, ktorý zneškodnil veľkú šancu Raula Jimeneza. United sa po treťom ligovom triumfe za sebou posunuli v tabuľke pred Tottenham na štvrté miesto znamenajúce účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2023/2024, pred Spurs majú dvojbodový náskok. Wolves zostali na 18. priečke.