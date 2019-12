Rasizmus zatienil Lampardovo víťazstvo nad Mourinhom

Londýn 23. decembra (TASR) - Keď Jose Mourinho pred rokmi viedol futbalistov Chelsea, Frank Lampard patril k jeho kľúčovým hráčom. V nedeľu sa opäť stretli, no na opačných stranách barikády. Portugalský tréner viedol Tottenham Hotspur, Lampard Chelsea. A žiak "prekonal" učiteľa, "blues" zvíťazili na súperovej pôde 2:0.



Mourinho utrpel vôbec prvú domácu prehru v kariére v zápase proti svojmu bývalému tímu. "Hrali sme zle. Nezachytili sme úvod a Chelsea bola lepšia. Sklamalo ma, že sme inkasovali po rohovom kope, pretože to bol dôsledok nedostatku koncentrácie. Druhý gól bol z jedenástky, s tým sa nedá nič robiť. VAR rozhodol správne," povedal Mourinho podľa BBC. Mužom zápasu sa stal Willian, ktorý sa postaral o oba zásahy Chelsea. Druhý, z pokutového kopu, bol zároveň 100. gól Chelsea proti Tottenhamu v Premier League. "Víťazstvo pre mňa znamená veľa, ale aj pre fanúšikov je dôležité. Hráči ukázali, že vedia zabojovať proti najlepším tímom, pretože Tottenham je silný súper. Nepreceňujeme to, ale sme spokojní s našim výkonom," tešil sa Lampard.



Druhý polčas poznačili dva incidenty. V 62. minúte stratil nervy Son Heung-min, na zemi kopol Antonia Rüdigera a po konzultácii s VAR videl od hlavného rozhodcu Anthonyho Taylora červenú kartu. "Túto situáciu neposúdil rozhodca dobre. Zo strany Sona to nebol taký agresívny zákrok, či Rüdiger skončil s dolámanými rebrami v nemocnici? Niekto by to označil za chytrú reakciu Rüdigera," skritizoval rozhodcu Mourinho.



Incident nezostal bez povšimnutia divákov. Tí však reagovali najhorším možným spôsobom, keď zaútočili na Rüdigerovu farbu pleti. Rozhodca dokonca musel nakrátko prerušiť zápas po tom, ako ho upozornili na opičie zvuky z tribún. "Je smutné opäť vidieť rasizmus počas zápasu. Myslím si, že je veľmi dôležité o tom hovoriť, pretože v opačnom prípade sa na to zabudne a o pár dní zopakuje. Nechcem do toho ťahať celý Tottenham, je to záležitosť niekoľkých hlupákov. Práve naopak, dostal som mnoho podpory od fanúšikov Spurs. Dúfam, že vinníkov čoskoro vypátrajú a potrestajú," uviedol Rüdiger na twitteri. Urážky na adresu súpera odsúdil aj obranca Tottenhamu Toby Alderweireld: "Nepatrí to do futbalu. Dúfam, že páchateľov rýchlo nájdu, pretože už sme z tohto všetci chorí."



Tottenham avizoval, že začne vlastné vyšetrovanie a príjme razantné opatrenie. Správanie fanúšikov odsúdila aj hráčska asociácia (PFA), ktorá vyzvala na komplexné riešenie problému. "Sme znechutení. Je jasné, že rasizmus je na vzostupe, ale hráči nie sú sami. PFA sa postaví za každého, kto sa stane obeťou diskriminácie. Futbal patrí k britskej kultúre, má veľkú pozornosť na celom svete a my máme zodpovednosť držať líniu nulovej tolerancie. Vyzývame vládu aj futbalových funkcionárov na spoluprácu v boji proti rasizmu na štadiónoch i v celej krajine," citoval web BBC stanovisko PFA.