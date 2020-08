Rask odstúpil z play off: Momentálne sú pre mňa dôležitejšie veci

Toronto 15. augusta (TASR) - Fínsky brankár Tuukka Rask už nebude chytať za Boston v play off hokejovej NHL. Nepokračovať sa rozhodol pre obavy z pandémie nového koronavírusu a otvoril priestor pre slovenského brankára Jaroslava Haláka, ktorý by mohol dostať šancu už v sobotnom treťom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie s Carolinou (18.00 SELČ).



Tridsaťtriročný Rask odchytal prvé dva zápasy 1. kola play off, na úvod uspeli Bruins 4:3 po predĺžení, potom prehrali s Hurricanes 2:3. Do tretieho duelu v torontskej "bubline" v Scotiabank Arene už Fín nezasiahne. "Chcel by som byť na ľade s mojimi spoluhráčmi, ale momentálne sú pre mňa dôležitejšie veci. Teraz potrebujem byť s mojou rodinou," povedal pre agentúru AP Rask, ktorý sa už skôr sťažoval na slabé nasadenie v súbojoch bez divákov: "Nevyzerá to ako hokej vo vyraďovacej časti. Nie sú tam fanúšikovia, sú to také prípravné zápasy. Občas je to nuda."



Rask s Halákom získali v tejto sezóne trofej Williama Jenningsa určenú dvojici brankárov s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti.