Raskob a Honzík hrdinami 2. finále, Milo: Podali sme heroický výkon

Na snímke zľava Daniel Gachulinec (Slovan), Filip Bajtek (Nitra), brankár Clint Windsor (Slovan) a Miroslav Pupák (Nitra) v druhom finálovom stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra 23. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra sa rýchlo otriasli z prehry 4:6 v prvom finálovom súboji play off extraligy a v sobotu dokázali po veľkej dráme zdolať domáci Slovan Bratislave 2:1 po predĺžení. Hrdinom duelu sa stal americký obranca Willie Raskob, ktorý v 12. minúte predĺženia strelou z kruhu parádne zavesil a rozhodol o triumfe hostí. Tých výrazne podržal aj brankár David Honzík, ktorý zneškodnil 35 striel domácich.," spokojne konštatoval asistent trénera hostí Dušan Milo. Kým v prvom finálovom zápase videli diváci gólové hody, druhý priniesol defenzívnejší hokej. Nitrianski obrancovia sa celý čas obetavo vrhali do striel. "," dodal Milo.Slovanisti mali síce strelecky navrch (36:24), ale v koncovke sa trápili. Vyrovnať na 1:1 sa im podarilo až v power play bez brankára, keď trinásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času skóroval výstavne Joona Jääskeläinen. V predĺžení domáci stroskotali na Honzíkovi a v 72. minúte prišlo rozhodnutie z hokejky Raskoba. "," hodnotil duel asistent trénera "belasých" Ján Lipiansky. "."Domáci stratili v zápase dvoch hráčov. Útočník Tomáš Zigo na konci druhej tretiny nepríjemne dopadol na ľad, z ktorého ho museli odniesť so zafixovaným krkom na pojazdných nosidlách. Po prvotnom vyšetrení ho s narazenou hlavou a chrbticou odviezli sanitkou do nemocnice, podľa RTVS by sa však mal vyhnúť vážnejšiemu zraneniu. V tretej tretine odstúpil z hry aj obranca Alex Breton, ktorého zasiahol vystrelený puk do tváre a zakrvavený zamieril z ľadu rovno do ošetrovne. Tržnú ranu mu museli zašívať. "," dodal Lipiansky. Séria sa presúva do Nitry za stavu 1:1: "."