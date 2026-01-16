Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Raspadori prestúpil z Atletica Madrid do Atalanty Bergamo

Futbalista Giacomo Raspadori. Foto: TASR/AP

Raspadori prišiel do Atletica pred pol rokom z SSC Neapol.

Rím 16. januára (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Giacomo Raspadori prestúpil z Atletica Madrid do Atalanty Bergamo. Výšku odstupného nezverejnili, no podľa talianskych médií by malo ísť o čiastku 22 miliónov eur.

Raspadori prišiel do Atletica pred pol rokom z SSC Neapol. V tíme, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, sa mu však nepodarilo vybojovať si miesto v základnej jedenástke. O Raspadoriho mal v zimnom prestupovom období eminentný záujem aj AS Rím, taliansky útočník však napokon dal prednosť Atalante.
.

