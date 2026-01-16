< sekcia Šport
Raspadori prestúpil z Atletica Madrid do Atalanty Bergamo
Raspadori prišiel do Atletica pred pol rokom z SSC Neapol.
Autor TASR
Rím 16. januára (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Giacomo Raspadori prestúpil z Atletica Madrid do Atalanty Bergamo. Výšku odstupného nezverejnili, no podľa talianskych médií by malo ísť o čiastku 22 miliónov eur.
Raspadori prišiel do Atletica pred pol rokom z SSC Neapol. V tíme, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, sa mu však nepodarilo vybojovať si miesto v základnej jedenástke. O Raspadoriho mal v zimnom prestupovom období eminentný záujem aj AS Rím, taliansky útočník však napokon dal prednosť Atalante.
Raspadori prišiel do Atletica pred pol rokom z SSC Neapol. V tíme, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, sa mu však nepodarilo vybojovať si miesto v základnej jedenástke. O Raspadoriho mal v zimnom prestupovom období eminentný záujem aj AS Rím, taliansky útočník však napokon dal prednosť Atalante.