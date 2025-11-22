< sekcia Šport
Rassat slávil premiérový triumf: Je to šialené
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Autor TASR
Gurgl 22. novembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Paco Rassat sa stal prekvapujúcim víťazom sobotného slalomu Svetového pohára v Gurgli. V rakúskom stredisku zdolal o sedem stotín sekundy ďalšiu senzáciu pretekov Belgičana Armanda Marchanta a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Pódium doplnil Nór Atle Lie McGrath (+0,09), ktorý neudržal vedenie po 1. kole.
Rassat bol po prvom kole až štrnásty, ale najlepšia druhá jazda ho katapultovala na najvyšší stupienok. Dvadsaťsedemročný Francúz sa prvýkrát v kariére dostal na pódium, jeho doterajším maximom bolo šieste miesto spred týždňa z Levi. „Je to šialené. Dnes sa mi splnil sen, je to niečo úžasné. Výsledok z Levi mi pomohol si to dnes vychutnať a ísť naplno počas celých pretekov. Vždy sa ľahšie vstupuje do súťaže, keď ste už predtým dosiahli dobré umiestenie,“ vyhlásil podľa AP Rassat, ktorý sa so ziskom 140 bodov dostal na čelo celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny.
Marchant sa stal historicky prvým Belgičanom, ktorý dosiahol pódiové umiestenie vo Svetovom pohári. Víťaz úvodného slalomu v Levi - Nór súťažiaci v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen skončil v sobotu na desiatej priečke (+0,93). Fín Eduard Hallberg po druhom najlepšom čase v 1. kole v tom druhom vypadol krátko pred cieľom. Z domácich reprezentantov bol najlepší Dominik Raschner na šiestom mieste (+0,70).
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. V nedeľu absolvujú slalom v Gurgli aj ženy. Potom sa alpský kolotoč presúva do Severnej Ameriky, mužov čaká budúci týždeň v Copper Mountain super-G (27. novembra) a obrovský slalom (28. novembra), následne sa presunú do ďalšieho amerického strediska Beaver Creek.
Rassat bol po prvom kole až štrnásty, ale najlepšia druhá jazda ho katapultovala na najvyšší stupienok. Dvadsaťsedemročný Francúz sa prvýkrát v kariére dostal na pódium, jeho doterajším maximom bolo šieste miesto spred týždňa z Levi. „Je to šialené. Dnes sa mi splnil sen, je to niečo úžasné. Výsledok z Levi mi pomohol si to dnes vychutnať a ísť naplno počas celých pretekov. Vždy sa ľahšie vstupuje do súťaže, keď ste už predtým dosiahli dobré umiestenie,“ vyhlásil podľa AP Rassat, ktorý sa so ziskom 140 bodov dostal na čelo celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny.
Marchant sa stal historicky prvým Belgičanom, ktorý dosiahol pódiové umiestenie vo Svetovom pohári. Víťaz úvodného slalomu v Levi - Nór súťažiaci v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen skončil v sobotu na desiatej priečke (+0,93). Fín Eduard Hallberg po druhom najlepšom čase v 1. kole v tom druhom vypadol krátko pred cieľom. Z domácich reprezentantov bol najlepší Dominik Raschner na šiestom mieste (+0,70).
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. V nedeľu absolvujú slalom v Gurgli aj ženy. Potom sa alpský kolotoč presúva do Severnej Ameriky, mužov čaká budúci týždeň v Copper Mountain super-G (27. novembra) a obrovský slalom (28. novembra), následne sa presunú do ďalšieho amerického strediska Beaver Creek.
výsledky slalomu SP mužov v Gurgli:
1. Paco Rassat (Fr.) 1:44,55 min., 2. Armand Marchant (Belg.) +0,07 s, 3. Atle Lie McGrath +0,09, 4. Timon Haugan (obaja Nór.) +0,29, 5. Tanguy Nef (Švaj.) +0,65, 6. Dominik Raschner (Rak.) +0,70, 7. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +0,73, 8. Linus Strasser (Nem.) +0,76, 9. Albert Popov (Bulh.) +0,88, 10. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,93
celkové poradie SP (po 3 z 38 súťaží):
1. Rassat 140 b., 2. Pinheiro Braathen 126, 3. McGrath 120, 4. Haugan 117, 5. Clement Noel (Fr.) a Marco Schwarz (Rak.) obaja 102, ..., 54. Andreas ŽAMPA (SR) 3
poradie v slalome (2 z 11):
1. Rassat 140 b., 2. Pinheiro Braathen 126, 3. Noel 102, 4. Haugan 95, 5. Marchant 80, 6. McGrath 60
1. Paco Rassat (Fr.) 1:44,55 min., 2. Armand Marchant (Belg.) +0,07 s, 3. Atle Lie McGrath +0,09, 4. Timon Haugan (obaja Nór.) +0,29, 5. Tanguy Nef (Švaj.) +0,65, 6. Dominik Raschner (Rak.) +0,70, 7. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +0,73, 8. Linus Strasser (Nem.) +0,76, 9. Albert Popov (Bulh.) +0,88, 10. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,93
celkové poradie SP (po 3 z 38 súťaží):
1. Rassat 140 b., 2. Pinheiro Braathen 126, 3. McGrath 120, 4. Haugan 117, 5. Clement Noel (Fr.) a Marco Schwarz (Rak.) obaja 102, ..., 54. Andreas ŽAMPA (SR) 3
poradie v slalome (2 z 11):
1. Rassat 140 b., 2. Pinheiro Braathen 126, 3. Noel 102, 4. Haugan 95, 5. Marchant 80, 6. McGrath 60