< sekcia Šport
Rastová je na čele po 1. kole obrovského slalomu v Are
Mikaela Shiffrinová bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch, v dolnej časti trate však spravila chybu a na Rastovú stratila 2,29 s.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Are 14. marca (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Are. Vo švédskom stredisku predstihla o 11 stotín Rakúšanku Juliu Scheibovú. Tretia Američanka Paula Moltzanová zaostala za Helvétkou o 56 stotín.
Moltzanovej krajanka a líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch, v dolnej časti trate však spravila chybu a na Rastovú stratila 2,29 s. Ďalšia zo spolufavoritiek Švédka Sara Hectorova prvé kolo nedokončila. Slovenka Rebeka Jančová sa chystala na trať s číslom 47.
Moltzanovej krajanka a líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch, v dolnej časti trate však spravila chybu a na Rastovú stratila 2,29 s. Ďalšia zo spolufavoritiek Švédka Sara Hectorova prvé kolo nedokončila. Slovenka Rebeka Jančová sa chystala na trať s číslom 47.