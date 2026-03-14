Sobota 14. marec 2026
Rastová je na čele po 1. kole obrovského slalomu v Are

Na snímke Camille Rastová. Foto: TASR/AP

Mikaela Shiffrinová bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch, v dolnej časti trate však spravila chybu a na Rastovú stratila 2,29 s.

Autor TASR
Are 14. marca (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Are. Vo švédskom stredisku predstihla o 11 stotín Rakúšanku Juliu Scheibovú. Tretia Američanka Paula Moltzanová zaostala za Helvétkou o 56 stotín.

Moltzanovej krajanka a líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch, v dolnej časti trate však spravila chybu a na Rastovú stratila 2,29 s. Ďalšia zo spolufavoritiek Švédka Sara Hectorova prvé kolo nedokončila. Slovenka Rebeka Jančová sa chystala na trať s číslom 47.
