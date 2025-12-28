< sekcia Šport
Rastová na čele po 1. kole slalomu v Semmeringu
Rastovej vyšla najmä prvá a tretia časť trate, na ktorú išla po Liensbergerovej a Colturiovej.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Semmering 28. decembra (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová viedla po 1. kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. O deväť stotín za ňou zaostala albánska reprezentantka Lara Colturiová, domáca Katharina Liensbergerová doplnila najlepšiu trojku s mankom 0,34 sekundy.
Rastovej vyšla najmä prvá a tretia časť trate, na ktorú išla po Liensbergerovej a Colturiovej. Hviezdna Američanka Mikaela Shiffrinová, líderka disciplíny i celkového poradia, bola na trati ako štvrtá v poradí a na tejto pozícii aj figurovala v cieli so stratou 54 stotín. Do sekundy za 26-ročnú Rastovú sa zmestili ešte domáca Katharina Truppeová (+0,66) a Wendy Holdenerová zo Švajčiarska (+0,85).
Rastovej vyšla najmä prvá a tretia časť trate, na ktorú išla po Liensbergerovej a Colturiovej. Hviezdna Američanka Mikaela Shiffrinová, líderka disciplíny i celkového poradia, bola na trati ako štvrtá v poradí a na tejto pozícii aj figurovala v cieli so stratou 54 stotín. Do sekundy za 26-ročnú Rastovú sa zmestili ešte domáca Katharina Truppeová (+0,66) a Wendy Holdenerová zo Švajčiarska (+0,85).