Rastová triumfovala v slalome v Kranjskej Gore
Dvadsaťšesťročná Švajčiarka si pripísala tretie slalomové víťazstvo v kariére, predtým sa jej podarilo zdolať všetky súperky vlani v januári vo Flachau.
Autor TASR,aktualizované
Kranjska Gora 4. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová získala svoje premiérové víťazstvo v slalome v pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne. Pred víťazkou uplynulých piatich pretekov Mikaelou Shiffrinovou triumfovala v Kranjskej Gore o 14 stotín, tretia skončila so stratou 1,83 s ďalšia Švajčiarka Wendy Holdenerová.
Američanka Shiffrinová chcela v Slovinsku potvrdiť slalomovú dominanciu, fenomenálna lyžiarka pred týmto podujatím triumfovala v fínskom Levi, rakúskom Gurgli, americkom Copper Mountain, francúzskom Courcheveli a naposledy pred týždňom v rakúskom stredisku Semmering. Na zjazdovke Podkoren išla výborne a dynamicky v oboch kolách, ale Rastová potvrdila výbornú formu a zopakovala víťazstvo zo sobotňajšieho „obráku“.
Dvadsaťšesťročná Švajčiarka si pripísala tretie slalomové víťazstvo v kariére, predtým sa jej podarilo zdolať všetky súperky vlani v januári vo Flachau a v decembri 2024 v americkom Killingtone. Celkovo to je pre ňu siedme pódiové umiestnenie v slalome a celkovo jedenáste v prestížnom seriáli. Víťazstvo venovala obetiam tragédie v Crans Montane, na rukáve mala tak ako jej reprezentačné kolegyne smútočnú čiernu pásku. Silvestrovský požiar v známom zimnom stredisku neprežilo 40 ľudí. „V mojom rodnom meste sa stala veľká tragédia a myslím na rodiny obetí. Toto víťazstvo venujem im,“ citovala agentúra DPA.
Prvé kolo nedokončili spolufavoritky Zrinka Ljutičová z Chorvátska a Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko, Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
výsledky:
1. Camille Rastová (Švajč.) 1:40,20 min., 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,14 s., 3. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,83, 4. Paula Moltzanová (USA) +1,97, 5. Katharina Truppeová (Rak.) +2,20, 6. Lara Della Meaová (Tal.) +2,35, 7. Dzenifera Germaneová (Lot.) +2,56, 8. Emma Aicherová (Nem.) +2,69, 9. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.), 10. Martina Peterliniová (Tal.) +3,09
celkové hodnotenie v slalome:
1. Shiffrinová 580 bodov, 2. Rastová 362, 3. Colturiová 280, 4. Holdenerová 268, 5. Truppeová 231, 6. Moltzanová 222
celkové hodnotenie SP:
1. Shiffrinová 823, 2. Rastová 703, 3. Alice Robinsonová (N. Zél.) 484, 4. Julia Scheibová (Rak.) 460, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 428, 6. Moltzanová 422
