Rastová viedla po 1. kole slalomu v K. Gore pred Shiffrinovou
Fenomenálna Američanka je na dobrej ceste potvrdiť svoju stopercentnosť v tejto disciplíne.
Autor TASR
Kranjska Gora 4. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová viedla po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore. Na zjazdovke Podkoren sa za víťazku sobotňajšieho „obráku“ zaradila so stratou 10 stotín Američanka Mikaela Shiffrinová, tretia bola ďalšia Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,77).
Fenomenálna Američanka je na dobrej ceste potvrdiť svoju stopercentnosť v tejto disciplíne v prebiehajúcej sezóne, predtým triumfovala v fínskom Levi, rakúskom Gurgli, americkom Copper Mountain, francúzskom Courcheveli a naposledy pred týždňom v rakúskom stredisku Semmering. Rastová však predviedla dynamickú jazdu a bude chcieť zopakovať sobotný triumf z obrovského slalomu. V slalome bola v tejto sezóne už trikrát na pódiu, ale zvíťaziť sa jej zatiaľ nepodarilo. Prvé kolo nedokončili spolufavoritky Zrinka Ljutičová z Chorvátska a Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko.
Druhé kolo bolo na programe od 12.15 h, Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
