< sekcia Šport
Rastová vyhrala obrák v Kranjskej Gore, Shiffrinová piata
Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kranjska Gora 3. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová vyhrala v sobotu obrovský slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore. Druhé miesto obsadila Rakúšanka Julia Scheibová so stratou 0,20 sekundy, pódium doplnila Paula Moltzanová z USA s mankom 0,47 sekundy. Celkovou líderkou je naďalej hviezdna Mikaela Shiffrinová (+1,05 s), ktorá obsadila piate miesto, líderkou disciplíny zostáva Scheibová, na ktorú stiahla Rastová 20 bodov. V prvom kole sa predstavila aj Slovenka Rebeka Jančová, ktorá obsadila 46. miesto.
Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“. Naposledy triumfovala v januári 2025 v slalome vo Flachau. Scheibová brala siedme pódium v kariére a piate v tomto ročníku. Pre Moltzanovú to bolo siedme umiestnenie v najlepšej trojke celkovo a druhé v tejto sezóne. „Je to šialené. Tento týždeň začal tragédiou v mojom domovskom meste, ktorá zasiahla mňa, môj tím aj moju rodinu. Myšlienkami som bola v Crans-Montane, toto víťazstvo ma však upokojilo a chcela by som ho venovať tamojším ľuďom. Na lyžiach som sa však cítila dobre a preteky som si užila,“ povedala Rastová pre FIS
Rastová išla miestami riskantne a nevyhla sa menším chybám, v druhom a treťom sektore však mala na vlas rovnaký čas ako Scheibová a vďaka náskoku 41 stotín z prvého kola dokázala triumfovať. Líderka „obráku“ zvládla dobre držať stopu a preniesť si rýchlosť do druhej polovice trate. Kvalitné technické prevedenie mala aj jazda Moltzanovej, chýbala jej však rýchlosť.
Premiérovo v sezóne dokončili preteky všetky pretekárky, ktorých bolo v sobotu 31 pre zhodné časy Švajčiarky Danie Allenbachovej a Ilarie Ghisalbertiovej z Talianska v prvom kole. Najlepší čas v tom druhom dosiahla Švédka Sara Hectorová, ktorá obsadila štvrté miesto a pódium jej ušlo o tri stotiny sekundy. Šestnásť pozícii oproti prvému kolu získala Talianka Sofia Goggiová, tá vybojovala jedenáste miesto na trati, ktorú staval jej krajan Daniele Simoncelli.
Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“. Naposledy triumfovala v januári 2025 v slalome vo Flachau. Scheibová brala siedme pódium v kariére a piate v tomto ročníku. Pre Moltzanovú to bolo siedme umiestnenie v najlepšej trojke celkovo a druhé v tejto sezóne. „Je to šialené. Tento týždeň začal tragédiou v mojom domovskom meste, ktorá zasiahla mňa, môj tím aj moju rodinu. Myšlienkami som bola v Crans-Montane, toto víťazstvo ma však upokojilo a chcela by som ho venovať tamojším ľuďom. Na lyžiach som sa však cítila dobre a preteky som si užila,“ povedala Rastová pre FIS
Rastová išla miestami riskantne a nevyhla sa menším chybám, v druhom a treťom sektore však mala na vlas rovnaký čas ako Scheibová a vďaka náskoku 41 stotín z prvého kola dokázala triumfovať. Líderka „obráku“ zvládla dobre držať stopu a preniesť si rýchlosť do druhej polovice trate. Kvalitné technické prevedenie mala aj jazda Moltzanovej, chýbala jej však rýchlosť.
Premiérovo v sezóne dokončili preteky všetky pretekárky, ktorých bolo v sobotu 31 pre zhodné časy Švajčiarky Danie Allenbachovej a Ilarie Ghisalbertiovej z Talianska v prvom kole. Najlepší čas v tom druhom dosiahla Švédka Sara Hectorová, ktorá obsadila štvrté miesto a pódium jej ušlo o tri stotiny sekundy. Šestnásť pozícii oproti prvému kolu získala Talianka Sofia Goggiová, tá vybojovala jedenáste miesto na trati, ktorú staval jej krajan Daniele Simoncelli.
Výsledky SP obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore:
1. Camille Rastová (Švaj.) 2:00,09 min, 2. Julia Scheibová (Rak.) +0,20 s, 3. Paula Moltzanová (USA) +0,47, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +0,50, 5. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,05, 6. Lara Colturiová (Alb.) +1,08, 7. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +1,52, 8. Nina O'Brienová (USA) +1,85, 9. Valerie Grenier (Kan.) +2,05, 10. Lara Dellová Meaová (Tal.) +2,34, ... prvé kolo: 46. Rebeka JANČOVÁ (SR)
1. Camille Rastová (Švaj.) 2:00,09 min, 2. Julia Scheibová (Rak.) +0,20 s, 3. Paula Moltzanová (USA) +0,47, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +0,50, 5. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,05, 6. Lara Colturiová (Alb.) +1,08, 7. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +1,52, 8. Nina O'Brienová (USA) +1,85, 9. Valerie Grenier (Kan.) +2,05, 10. Lara Dellová Meaová (Tal.) +2,34, ... prvé kolo: 46. Rebeka JANČOVÁ (SR)
Celkové poradie SP (po 16 z 37 pretekov):
1. Shiffrinová 743 b, 2. Rastová 603, 3. Alice Robinsonová (N. Zél.) 484, 4. Scheibová 460, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 428, 6. Colturiová 402
1. Shiffrinová 743 b, 2. Rastová 603, 3. Alice Robinsonová (N. Zél.) 484, 4. Scheibová 460, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 428, 6. Colturiová 402
Poradie v obrovskom slalome (6 z 10)
1. Scheibová 460 b, 2. Rastová 341, 3. Robinsonová 392, 4. Hectorová 269, 5. Shiffrinová 243, 6. Zrinka Ljutičová (Chor.) 207
1. Scheibová 460 b, 2. Rastová 341, 3. Robinsonová 392, 4. Hectorová 269, 5. Shiffrinová 243, 6. Zrinka Ljutičová (Chor.) 207