Rastová získala zlato v slalome, Shiffrinová skončila piata

Saalbach 15. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová získala zlatú medailu v slalome na majstrovstvách sveta. V rakúskom Saalbachu triumfovala časom 1:58,00 minúty. Striebro si vybojovala jej krajanka Wendy Holdenenrová s mankom 46 stotín a bronz pripadol domácej Katharine Liensbergerovej, ktorá stratila 1,32 sekundy. Američanka Mikaela Shiffrinová skončila piata a neosamostatnila sa na čele historického poradia v počte cenných kovov z MS.



Pre dvadsaťpäťročnú Rastovú je to prvá medaila z majstrovstiev sveta a zároveň najväčší úspech v doterajšej kariére. V prebiehajúcej sezóne sa tešila aj z premiérových triumfov vo Svetovom pohári. V decembri vyhrala v americkom Killingtone, v januári vo Flachau a v oboch prípadoch v slalome.



V prvom kole sa ako prvá vydala na svah Liensbergerová, ktorá predviedla plynulú a rýchlu jazdu a na jej čas 59,49 sekundy nestačili najväčšie konkurentky Holdenerová ani Shiffrinová. Tá mala na prvých dvoch medzičasoch navrch, no v strednej časti stratila. Štvrtá v poradí Rastová však predviedla vynikajúci výkon, dynamickou jazdou viedla v polovici trate až o 85 stotín a do cieľa sa nakoniec dostala s náskokom 0,58 sekundy. V ďalšom priebehu sa žiadna z ďalších pretekárok nedokázala priblížiť najlepšej štvorici. Piata Paula Moltzanová z USA strácala priepastných 1,55 sekundy na líderku. Prvé kolo dokončilo iba 45 zo 116 pretekárok na štarte, Slovenky neštartovali.



V druhom čakala na pretekárky o čosi menej technicky náročná trať, no aj tá si vyžiadala niekoľko predčasných koncov. Švédka Sara Hectorová mala na treťom medzičase veľký náskok, no nakoniec do cieľa neprišla. Po prvom kole boli veľké rozdiely a tak sa o medailistkách rozhodovalo až v závere. Štvrtá z úvodnej jazdy Holdenerová predviedla skvelý výkon a dostala sa na čelo. Hneď za ňou vyštartovala Shiffrinová, no bolo vidieť, že po zranení ešte nie je v stopercentnej forme a chýbala jej pre ňu typická ladnosť a plynulosť. Už na druhom medzičase strácala a do cieľa nakoniec prišla až tretia aj za Moltzanovou. Výkon Holdenerovej nedokázala napodobniť ani Liensbergerová, no Rastová, ktorá na ňu mala veľký náskok z prvého kola si svoj obrovský úspech nenechala vziať a triumfovala s takmer pol sekundovým náskokom.



Shiffrinová si vybojovala pätnásty cenný kov z MS v utorok v tímovej kombinácii (8-4-3), čím vyrovnala rekord Nemky Christl Cranzovej, ktorá dominovala ženskému lyžovaniu v 30. rokoch dvadsiateho storočia s bilanciou 12-3-0. V sobotu sa mohla osamostatniť na čele, ale šancu nevyužila. Dvadsaťdeväťročná Američanka získala medailu v slalome na predchádzajúcich šiestich šampionátoch, pričom štyrikrát vyhrala.