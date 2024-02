Ratcliffe chce vrátiť United medzi špičku, plánuje postaviť štadión

Manchester 22. februára (TASR) - Jim Ratcliffe, čerstvý spolumajiteľ Manchestru United, plánuje vrátiť anglický futbalový klub späť na výslnie. Britský miliardár predostrel trojročný plán, počas ktorého chce ukončiť dominanciu Manchestru City a FC Liverpool v Premier League. Zároveň má v úmysle nahradiť súčasný Old Trafford, jeden z najväčších futbalových štadiónov na Ostrovoch.



Ratcliffe dokončil kúpu 27,7-percentného podielu v Manchestri United, transakciu v utorok schválila Anglická futbalová asociácia (FA). Zakladateľ spoločnosti Ineos a celoživotný fanúšik "červených diablov" zaplatil 1,3 miliardy dolárov za podiel v klube a ďalších 300 miliónov plánuje investovať do infraštruktúry v budúcnosti.



United hrajú od roku 1910 na Old Trafforde, ktorý má v súčasnosti kapacitu 74.310 miest. Podľa Ratcliffa by bolo možné štadión zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu na 80- až 90-tisíc divákov, ale nebolo by to podľa neho "dokonalé" riešenie vzhľadom na vek a umiestnenie pozemku. "V Trafford Parku odštartovala priemyselná revolúcia. Keď sa na túto oblasť Manchestru pozriete teraz, je taká unavená a zanedbaná a sčasti aj doslova spustnutá," uviedol Ratcliffe pre BBC. "Podľa mňa by stálo za to zrenovovať celú túto časť Manchestru, pričom jadrom by bol nový štadión. Bol by to stánok svetovej úrovne, na ktorom by mohla hrať anglická reprezentácie a dalo sa hrať finále Pohára FA alebo finále Ligy majstrov. Štadión, ktorý by slúžil celému severu Anglicka."



Sedemdesiatjedenročný Brit si dal za cieľ vrátiť ManUtd medzi anglickú i svetovú elitu. Naposledy získal titul v Premier League v sezóne 2012/2013, po nej v klube po 26 rokoch skončil legendárny tréner Sir Alex Ferguson. "V uplynulých jedenástich rokoch nikto nebol v prostredí Manchestru United úspešný. Z toho mi vychádza, že v tomto prostredí je niečo zlé. Nechcem z toho nikoho viniť, iba konštatujem fakty," povedal nový spolumajiteľ klubu, ktorý poprosil fanúšikov o trpezlivosť. "Rád by som odkázal fanúšikom: dajte nám trochu času, skúste byť trpezliví a my sa pokúsime dostať Manchester United tam, kam patrí, teda medzi absolútnu európsku špičku," vyhlásil podľa DPA Ratcliffe, ktorý podľa vlastných slov fandí United od šiestich rokov. Do konca tohto kalendárneho roka by mal vlastniť 28,9-percentný podiel v klube.



ManUtd je momentálne v tabuľke Premier League na šiestom mieste. Od roku 2017 získali tituly v lige iba jeho rivali zo severozápadu Anglicka Manchester City (5x) a FC Liverpool (1x). Ratcliffe si dal za cieľ zosadiť ich do troch rokov z trónu a opäť dostať United medzi elitu: "Eric Cantona bol katalyzátor zmien v ére Sira Alexa Fergusona, tým sa to všetko naštartovalo. Bol niečo ako talizman. Manchester United vždy sprevádzalo akési kúzlo, pôvab, ktorý sa v uplynulých rokoch z tímu vytratil. Predtým sme mali v klube istý čas Georgea Besta, Bobbyho Charltona či ´Kráľa´ Erica. Keď si všetko zhrnieme, fungujeme v zábavnom priemysle. Preto nechcete sledovať neatraktívny alebo bezcharakterný futbal. V uplynulých zápasoch, približne od Vianoc, vidno určitý posun v tíme. Traja mladí chlapci ako Rasmus Höjlund, Alejandro Garnacho a Kobbie Mainoo akoby sedia na poklade, a to je pekný obraz. Dostávame sa k bodu s Ericom Cantonom. Sme si vedomí toho, že potrebujete trochu pôvabu v hre."