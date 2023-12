Ratcliffe sa dohodol na 25-percentnom podiele v Manchestri United

Manchester 24. decembra (TASR) - Šéf spoločnosti Ineos Jim Ratcliffe sa dohodol na odkúpení 25-percentného podielu anglického futbalového klubu Manchestru United. Zároveň prisľúbil, že do infraštruktúry investuje približne 240 miliónov libier. V nedeľu o tom informoval klub.



Ineos prevezme zodpovednosť za futbalové operácie klubu a získa 25% akcií triedy B a 25% akcií triedy A od doterajších majiteľov, rodiny Glazerovcov. "Ineos v rámci transakcie akceptoval žiadosť výkonného výboru a bude mu delegovaná zodpovednosť za riadenie futbalových operácií klubu. To zahŕňa všetky aspekty mužských a ženských tímov a akadémií, ako aj dve miesta vo výkonnom výbore," uviedol vo vyhlásení Manchester.



"Ako miestny chlapec a celoživotný podporovateľ klubu som veľmi rád, že sa nám podarilo uzavrieť s predstavenstvom Manchestru United dohodu, ktorá nám deleguje zodpovednosť za riadenie futbalových operácií klubu. Prinesieme globálne a odborné znalosti a talent zo širšej skupiny Ineos Sport, aby sme pomohli dosiahnuť ďalšie zlepšenie v klube a zároveň poskytneme prostriedky určené na budúce investície na Old Trafford. Naša spoločná ambícia je jasná - všetci chceme vidieť Manchester United tam, kde patrí, na samom vrchole anglického, európskeho a svetového futbalu," uviedol Ratcliffe.



Britský miliardár sa pokúšal o odkúpenie významného menšinového podielu v Manchestri United už dlhšie. V hre bol aj katarský podnikateľ šejk Jassim, ktorý však stiahol svoju ponuku na úplnú kontrolu nad klubom 14. októbra. Informovala agentúra dpa.