Ratcliffe sľúbil vrátiť Manchester United na vrchol, žiada o trpezlivo

Manchester 26. decembra (TASR) - Nový spolumajiteľ Manchestru United Jim Ratcliffe vyhlásil, že berie svoj záväzok, vrátiť klub na najvyššie priečky svetového futbalu, veľmi vážne. Zároveň však požiadal fanúšikov o trpezlivosť.



Majiteľ firmy Ineos sa dohodol na odkúpení 25-percentného podielu od rodiny Glazerovcov a zároveň prisľúbil, že do infraštruktúry investuje približne 240 miliónov libier. Zároveň prevezme zodpovednosť za futbalové operácie klubu. "Verím, že dokážeme pretaviť v športový úspech nepochybnú silu, ktorú klub má na komerčnom poli. Bude to však vyžadovať čas, trpezlivosť a najvyššiu úroveň profesionality. Ste ambiciózni, tak ako my, no v športe nie je žiadna garancia," pripomenul Glazer fanúšikom vo vyhlásení, ktoré citovala aj agentúra DPA.



Sedemdesiatjedenročný Ratcliffe je fanúšik klubu od detstva a kúpiť sa ho snažil už dlhší čas. "Zmena si vyžaduje čas. Zaviazali sme sa k dlhodobému záväzku a spoločne dostaneme klub tam, kam patrí. Na vrchol anglického, európskeho i svetového futbalu," sľúbil jeden z najbohatších Britov.