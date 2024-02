Ratcliffovi schválili kúpu 25-percentného podielu v Manchestri United

Londýn 14. februára (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) schválila britskému miliardárovi Jimovi Ratcliffovi kúpu 25-percentného podielu v Manchestri United. Transakciu šéfa spoločnosti Ineos v pondelok večer podporila Premier League a teraz dala zelenú jeho investícii aj FA.



Ratcliffova investícia nemôže byť sfinalizovaná, kým nebude dokončená ponuka na kúpu akcií triedy A. Lehotu predĺžili zo 14. februára do 16. februára. Ineos prevezme zodpovednosť za futbalové operácie klubu od doterajších majiteľov, rodiny Glazerovcov. Informovala o tom agentúra AFP.



Koncom decembra minulého roka Ratcliffe oznámil, že súhlasil s kúpou 25-percent podielu klubu z Old Trafford od Glazerovcov v hodnote približne 1,02 miliardy libier. Šéf Ineosu tiež prisľúbil, že investuje ďalších 240 miliónov libier do klubovej infraštruktúry. "Ako miestny chlapec a celoživotný podporovateľ klubu som veľmi rád, že sa nám podarilo uzavrieť s predstavenstvom Manchestru United dohodu, ktorá nám deleguje zodpovednosť za riadenie futbalových operácií klubu. Prinesieme globálne a odborné znalosti a talent zo širšej skupiny Ineos Sport, aby sme pomohli dosiahnuť ďalšie zlepšenie v klube a zároveň poskytneme prostriedky určené na budúce investície na Old Trafford. Naša spoločná ambícia je jasná - všetci chceme vidieť Manchester United tam, kde patrí, na samom vrchole anglického, európskeho a svetového futbalu," uviedol v decembri Ratcliffe.



Britský miliardár sa pokúšal o odkúpenie významného menšinového podielu "červených diablov" už dlhšie. V hre bol aj katarský podnikateľ šejk Jassim, ktorý však stiahol svoju ponuku na úplnú kontrolu nad klubom 14. októbra.