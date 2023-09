Raúl dostal ponuku od Villarrealu, mohol by nahradiť Setiena

Madrid 8. septembra (TASR) - Raúl González by sa mohol stať novým kormidelníkom španielskeho futbalového klubu Villarreal CF. Dlhoročný útočník Realu Madrid a španielskej reprezentácie dostal ponuku na prevzatie uvoľneného postu po prepustení Quiqueho Setiena. Ten vydržal na lavičke Villarrealu iba štyri kolá novej sezóny La Ligy.



Pre 46-ročného Raúla by to bolo prvé pôsobenie v pozícii trénera tímu z najvyššej súťaže. Od roku 2019 vedie rezervný tím Realu Madrid. Podľa španielskych médií už dostal od Realu povolenie rokovať o podmienkach kontraktu s Villarrealom. V minulosti už odmietol ponuky z Eintrachtu Frankfurt, Schalke, Espanyolu Barcelona i Leedsu United, pripomenula agentúra DPA.



Villarreal po predčasnom konci Setiena dočasne vedie riaditeľ pre futbalové záležitosti Miguel Angel Tena. "Žltá ponorka" má po štvrtom ligovom kole na konte iba tri body. Tím prehral s Betisom Sevilla, Barcelonou a Cadizom a body získal len proti Mallorce.