Lukko Rauma získalo titul vo fínskej lige

Liiga - finále play off - 4. zápas:



TPS Turku - Lukko Rauma 2:6 /P. Skalický 1+1, K. Pospíšil (obaja Lukko Rauma) 0+2/



/konečný stav série: 1:3, Lukko Rauma získalo titul/

Helsinki 11. mája (TASR) - Hokejisti tímu Lukko Rauma so slovenskými útočníkmi Pavlom Skalickým a Kristiánom Pospíšilom získali majstrovský titul vo fínskej Lige. V utorkovom štvrtom súboji finále play off zvíťazili na ľade TPS Turku 6:2 a celú sériu vyhrali 3:1 na zápasy.Skalický si v záverečnom zápase sezóny pripísal gól a asistenciu. Jeho presný zásah mal navyše prívlastok víťazný, keďže v 35. minúte zvýšil na 3:2 pre Lukko a góly odvtedy dávali už iba hostia. Skalický tak celkovo v play off nazbieral osem bodov za štyri presné zásahy a štyri asistencie. Pospíšil sa so sezónou rozlúčil s dvoma asistenciami.Lukko získalo druhý titul v histórii. Predtým sa tešilo z triumfu ešte v roku 1963.