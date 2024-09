Raymond podpísal s Detroitom 8-ročnú zmluvu, zarobí 64,6 miliónov USD

Detroit 17. septembra (TASR) - Švédsky hokejista Lucas Raymond sa dohodol s Detroitom Red Wings na predĺžení spolupráce. S klubom NHL podpísal novú osemročnú zmluvu v celkovej hodnote 64,6 miliónov amerických dolárov. Dvadsaťdvaročný útočník v priemere ročne zarobí 8,075 milióna USD.



Krídelník bol obmedzený voľný hráč. V uplynulej sezóne si vytvoril kariérne maximum v NHL v počte gólov (31), asistencií (41), bodov (72) a presilovkových gólov (6). So 72 bodmi bol najproduktívnejší hráč Detroitu v základnej časti. Red Wings nepostúpili do play off.



"Myslím si, že sa budem snažiť zaznamenať ešte viac gólov. Som stále mladý a viem, že mám ešte veľa čo zlepšovať vo svojej hre," uviedol Raymond ešte v máji. Detroit si ho vybral v drafte 2020 z celkovo 4. miesta, má na konte 174 bodov (71+103) v 238 zápasoch dlhodobej časti. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.



Švédsko reprezentoval na predchádzajúcich dvoch MS. Na tohtoročných v Prahe pomohol národnému tímu získať bronz. Nastúpil vo všetkých desiatich dueloch a zaznamenal štyri góly a päť asistencií. V drese národného tímu získal aj zlato na domácom svetovom šampionáte do 18 rokov (2019) a bronz na MS juniorov (2020, Česko).