Rayo Vallecano pred duelom so Slovanom remizovalo 0:0 v Oviede
V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 23. novembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili 1:0 na pôde Getafe v nedeľňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy. Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko prišiel na ihrisko v 69. minúte a podieľal sa na čistom konte tímu. Hostia sa radovali po vlastnom góle Domingosa v 82. minúte, keď v päťke nešťastne usmernil loptu do svojej bránky. Zverenci Diega Simeoneho si pripísali piate ligové víťazstvo za sebou.
Rayo Vallecano sa na štvrtkový duel Konferenčnej ligy v Bratislave nenaladilo víťazne. Remizovalo 0:0 na pôde Realu Oviedo, keď nevyužilo početnú prevahu po vylúčení domáceho Ilyasa Chairu z 53. minúty. Za víťazstvom mohol nasmerovať hostí Isi Palazon, ale v 67. minúte nepremenil penaltu. V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu. Vallecano po remíze s posledným tímom tabuľky ťahá v La Lige sériu troch duelov bez víťazstva, zatiaľ čo Oviedo nezvíťazilo v šiestich ligových zápasoch za sebou.
Real Betis na domácom trávniku remizoval 1:1 s Gironou, keď na gól hosťujúceho Vanata z 20. minúty odpovedal v 75. minúte Gomez. Domáci napokon dohrávali o desiatich, v nadstavenom čase druhého polčasu videl červenú kartu za hrubý faul Brazílčan Antony.
La Liga - 13. kolo:
CF Getafe - Atletico Madrid 0:1 (0:0)
Gól: 82. Domingos (vl.)
/D. Hancko (Atletico) hral od 69. minúty/
Real Betis - FC Girona 1:1 (0:1)
Góly: 75. Gomez - 20. Vanat. ČK: 90.+1 Antony (Betis)
Real Oviedo - Rayo Vallecano 0:0
ČK: 53. Chaira - 90.+2 Ciss
