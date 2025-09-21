Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rayo Vallecano remizovalo so Celtou Vigo 1:1 v 5. kole La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľnom zápase 5. kola hrali na pôde Raya Vallecano nerozhodne 1:1 a v najvyššej španielskej súťaži si pripísali piatu remízu za sebou.

Madrid 21. septembra (TASR) - Futbalisty Celty Vigo naďalej čakajú na prvé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy. V nedeľnom zápase 5. kola hrali na pôde Raya Vallecano nerozhodne 1:1 a v najvyššej španielskej súťaži si pripísali piatu remízu za sebou.



La Liga - 5. kolo:

Rayo Vallecano - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Góly: 65. de Frutos - 49. Iglesias
.

