Piatok 24. apríl 2026
Rayo Vallecano zdolalo v 33. kole La Ligy Espanyol Barcelona 1:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Futbalisti Levante zvíťazili nad FC Sevilla 2:0 vďaka dvom gólom Ivana Romera.

Madrid 24. apríla (TASR) - Futbalisti Levante zvíťazili v 33. kole španielskej La Ligy nad FC Sevilla 2:0 vďaka dvom gólom Ivana Romera. Napriek triumfu figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 19. mieste s dvojbodovou stratou na sedemnástu Sevillu. Rayo Vallecano zdolalo Espanyol Barcelona 1:0, o zisku troch bodov pre semifinalistu Konferenčnej ligy rozhodol v 87. minúte Sergio Camello.

La Liga - 33. kolo:

Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona 1:0 (0:0)

Gól: 87. Camello



UD Levante - FC Sevilla 2:0 (1:0)

Góly: 38. a 90.+3 Romero

Real Oviedo - FC Villarreal 1:1 (0:1)

Góly: 69. Chaira - 13. Pepe (z 11 m)
.

