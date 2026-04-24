Rayo Vallecano zdolalo v 33. kole La Ligy Espanyol Barcelona 1:0
Futbalisti Levante zvíťazili nad FC Sevilla 2:0 vďaka dvom gólom Ivana Romera.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 24. apríla (TASR) - Futbalisti Levante zvíťazili v 33. kole španielskej La Ligy nad FC Sevilla 2:0 vďaka dvom gólom Ivana Romera. Napriek triumfu figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 19. mieste s dvojbodovou stratou na sedemnástu Sevillu. Rayo Vallecano zdolalo Espanyol Barcelona 1:0, o zisku troch bodov pre semifinalistu Konferenčnej ligy rozhodol v 87. minúte Sergio Camello.
La Liga - 33. kolo:
Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona 1:0 (0:0)
Gól: 87. Camello
UD Levante - FC Sevilla 2:0 (1:0)
Góly: 38. a 90.+3 Romero
Real Oviedo - FC Villarreal 1:1 (0:1)
Góly: 69. Chaira - 13. Pepe (z 11 m)
