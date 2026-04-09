< sekcia Šport
Rayo Vallecano zdolalo v prvom zápase štvrťfinále AEK Atény 3:0
O výhodnej pozícii do odvety v Grécku rozhodli ešte v prvom polčase Ilias Akhomach a Unai Lopez.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Futbalisti španielskeho Raya Vallecano zdolali v prvom zápase štvrťfinále Konferenčnej ligy UEFA AEK Atény na domácom ihrisku 3:0. O výhodnej pozícii do odvety v Grécku rozhodli ešte v prvom polčase Ilias Akhomach a Unai Lopez. Tretí gól madridského mužstva pridal v 74. minúte z pokutového kopu Isi Palazon.
Konferenčná liga UEFA - štvrťfinále, prvý zápas:
Rayo Vallecano - AEK Atény 3:0 (2:0)
Góly: 2. Akhomach, 45+2. Lopez, 74. Palazon (z 11 m)
Rayo Vallecano - AEK Atény 3:0 (2:0)
Góly: 2. Akhomach, 45+2. Lopez, 74. Palazon (z 11 m)