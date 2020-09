Reakcia SBL a extraligy žien k novým pandemickým opatreniam

Bratislava 13. septembra (TASR) – Kluby a vedenie Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) a extraligové kluby žien vydali stanovisko k opatreniam, ktoré majú vstúpiť do platnosti 1. októbra. TASR ho uvádza v plnom znení bez redakčných úprav:



"Nové nariadenia, ktoré navrhla Pandemická komisia vlády SR ústrednému krízovému štábu SR, môžu mať devastačný, ba priam až likvidačný dopad nielen na Slovenskú basketbalovú ligu (SBL) a na extraligu žien, ale aj samotný basketbal na Slovensku. Najnavštevovanejší palubovkový šport na Slovensku chce aj formou protestu počas prípravných zápasov poukázať na to, že šport na Slovensku potrebuje akútnu pomocnú ruku od vlády.



Aj z tohto dôvodu sa kluby oboch najvyšších súťaží jednoznačne rozhodli, že úvodných 24 sekúnd zápasu nebudú hrať. Touto formou chcú poukázať na to, že navrhované pravidlá od 1. októbra môžu uvrhnúť basketbal, ale aj mnohé ďalšie športy na amatérsku úroveň. Kluby sa dokázali ako-tak spamätať z predčasného konca sezóny, bez akejkoľvek podpory štátu však postupne zanikajú viaceré tradičné basketbalové značky a na mape vzniká čoraz viac bielych miest. Ďalšia rana bude pre tento šport smrteľná.



Počas letných mesiacov sa kluby dokázali adaptovať na nové hygienická nariadenia a pravidlá, aj za cenu zvýšených nákladov na už tak napnuté rozpočty. Mnohé kluby žijú práve z fanúšikov, preto sa týmito krokmi, ktoré majú vstúpiť do platnosti 1. októbra, vytráca základná podstata športu - Pre koho to vlastne máme hrať?



Sme súkromné subjekty, od marca bola naša činnosť v dôsledku opatrení voči koronavírusu, výrazne obmedzená. Prišli sme o nemalé finančné prostriedky, ktoré nám do dnešného dňa nik, žiadnou formou nevykompenzoval. Bez fanúšikov v halách stráca náš šport a činnosť v ňom na význame. Z pohľadu návštevnosti patríme k najnavštevovanejším športom na Slovensku, basketbalom inšpirujeme deti k športu a aktívnemu životu. Chodia sa pozerať a hľadať svoje vzory, ku ktorým chcú vzhliadať. Nielen basketbal, ale celý slovenský šport je dlhodobo finančne podvyživený. Preto na vládu apelujeme, aby prehodnotila svoje stanovisko k sprísneným opatreniam alebo našla spôsob, ako v súčasnej situácii pomôcť basketbalu, ale aj mnohým ostatným športom, ktoré budú ťažko zasiahnuté týmito krokmi.



Účastníci SBL s vedením ligy a extraligové kluby žien nechcú zostať bez hlasu, máme záujem o to, aby sa hralo a ľudia mohli chodiť do hál. Sme ochotní pristúpiť na rozumný dialóg a opatrenia, ktoré podporia zachovanie tohto športu. Inak to môže ohroziť celé generácie športovcov a basketbal sa zosunie na amatérsku úroveň. V žiadnom prípade nespochybňujeme návrhy pandemickej komisie, zdravie športovcov a fanúšikov je na prvom mieste. Pristúpiť na tieto opatrenia a nedať šancu dokázať, že za dodržania všetkých potrebných opatrení je možné aj zodpovedne športovať, je prinajmenšom otázne. Situácia s koronavírusom nám nie je ľahostajná, zdravie musí vždy byť na prvom mieste. Ak však neurobíme nič, tak basketbal a mnohé ďalšie športy pochováme.



Basketbal má už teraz na mále, preto nechajte nás hrať!"