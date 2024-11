Reakcia talianskych médií na finálový triumf: Slovenky padli

Rím/Malaga 21. novembra (TASR) - Ohlasy talianskych médií na triumf 2:0 nad Slovenskom vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage:







Gazzetta dello Sport: "Azúrové na zbláznenie. Taliansky tenis lieta čoraz vyššie."



Corriere dello Sport: "Taliansko, to bolo predstavenie. Slovenky vo finále padli a azúrové ukoristili Pohár Billie-Jean Kingovej."



La Repubblica: "Kráľovné tenisu, Talianky triumfovali v Pohári Billie-Jean Kingovej."



Il Messaggero. "Rozprávka v podaní azúrových. Bronzettiová s Paoliniovou vo finále položili Hrunčákovú so Šramkovou na lopatky. Kapitánke Garbinovej sa splnil sen."



Ubitennis: "Taliansko - Slovensko 2:0. Paoliniová podala proti Šramkovej perfektný výkon, pohár Billie-Jean Kingovej je náš."



Corriere della Sera: "Taliansko opäť píše históriu, azúrové získali do vitríny Pohár Billie-Jean Kingovej."