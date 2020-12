Edmonton 28. decembra (TASR) - Reakcie svetových médií po prehre slovenských hokejistov do 20 rokov na MSJ s domácou Kanadou 1:3:





IIHF: "Žiadnych 16 gólov ani unavený a oslabený súper. Odhodlaní a vytrvalí Slováci sa popasovali s kanadskou rýchlosťou. Víťazstvo Kanady 3:1 však nebolo prechádzka ružovou záhradou."



TSN: "Slováci boli pre Kanaďanov ťažkou skúškou, Tourigny: "Myslím si, že nás to zocelí".



iDnes.cz: "Slováci bojovali až do konca, ale po prehre s Kanadou 1:3 prvýkrát na turnaji stratili body."



championat.com: "Toto je ten podceňovaný tím? Kanaďania zlomili Slovákov až v závere. Po bezbranných Nemcov sa Kanada vytrápila s priemerným Slovenskom. Napriek očakávaniam mali Slováci šancu v závere bodovať."



edmontonjournal.com: "Bolo to tesnejšie ako obyčajne, pretože statoční Slováci sa nepoddali. Hoci v útoku neohúrili, dobrou obranou držali Kanaďanov na dištanc."



sportingnews.com: "Po drvivom víťazstve Kanady nad Nemeckom 16:2 znela otázka: Ako dopadne zápas so Slovenskom ? Odpoveď: Tesné víťazstvo 3:1 po nie najlepšom výkone. Brankár Devon Levi však podržal tím."