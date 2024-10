Real Madrid ako obhajca padol na ihrisku Lille, Ancelotti: Veľa chýb

Lille 3. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid okúsili prvú súťažnú prehru od januára tohto roka. Obhajca titulu v Lige majstrov prekvapujúco podľahol v 2. kole ligovej fázy na ihrisku francúzskeho Lille 0:1 po premenenej penalte Jonathana Davida v závere prvého polčasu. Tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti povedal, že kritika jeho tímu je zaslúžená a súper mal väčšiu túžbu po víťazstve.



Lille dosiahlo jeden z najlepších výsledkov v klubovej histórii v európskych súťažiach. Výrazný podiel na tomto úspechu má tréner Bruno Genesio, ktorý po šiestich rokoch opäť dosiahol veľký výsledok. V septembri 2018 vtedy doviedol Lyon k triumfu na pôde Manchestru City (2:1). "Bol to naozaj skvelý výkon od všetkých a krásna odmena pre klub a našich priaznivcov. Dokazuje to, čoho sme schopní, a teraz na tom musíme stavať. Presvedčili sme sa, že počas 90 minút dokážeme robiť problémy najlepším tímom v Európe,“ uviedol kormidelník domácich podľa AFP. "K tomuto zápasu sme museli pristúpiť s chladnou hlavou a predviesť náš najlepší výkon. Je ťažké odolať tlaku, keď ste unavení, ale hráči zostali silní. Bol to neuveriteľný výkon od všetkých."



Špeciálny zápas to bol pre stredopoliara Ayyouba Bouaddiho, ktorý nastúpil v deň svojich 17. narodenín. "Ako lepšie osláviť svoje narodeniny - víťazstvom a neuveriteľným výkonom. Ukázal všetok svoj talent a potenciál. Na začiatku tejto sezóny sa musel vrátiť po zranení, čo mierne spomalilo jeho napredovanie. Je to odmena,“ pochválil mladíka kouč Genesio.



Do vedenia sa pritom mohli dostať hostia, no sólo Endricka zastavil brankár Lucas Chevalier. Brazílčan sa vo veku 18 rokov a 73 dní stal najmladším hráčom, ktorý nastúpil na zápas Ligy majstrov za Real, čím o päť dní prekonal rekord Raula Gonzaleza z roku 1995. Na druhej strane Andrij Lunin na dvakrát zneškodnil aj s pomocou žrde šancu Davida. V závere prvého polčasu nariadil rozhodca po ruke Eduarda Camavingu a signalizácii VAR penaltu v prospech OSC a práve kanadský útočník ju suverénne premenil.



"Myslím si, že sme urobili veľa chýb. V prvom polčase sme mali veľa problémov pri prechode do útoku. Neboli sme dostatočne agresívni a schopní vytvoriť si šance. Chýbali nám nápady a nedarilo sa nám ani v držaní lopty," povedal Ancelotti, ktorý v druhom polčase poslal na ihrisko Kyliana Mbappeho, ktorý sa expresne rýchlo uzdravil po svalovom zranení. Do hry sa dostal aj 39-ročný Luka Modrič, nahradil Endricka. Práve chorvátsky stredopoliar vymyslel v závere skvelý center na Ardu Gülera, ale brankár Chevalier podržal svoj tím. Real mal veľké príležitostí aj predtým. Federico Valverde a ani Jude Bellingham však nedokázali rozvlniť sieť. A neujala sa ani hlavička Antonia Rüdigera.



"Budem veľmi úprimný. Kritika na našu adresu za tento zápas je spravodlivá. V tomto stretnutí sme nehrali dobre. Zažili sme výsledok, na ktorý nie sme zvyknutí. Súper si zaslúžil víťazstvo. Boli lepší v súbojoch a musíme to akceptovať. Potrebujeme sa poučiť z našich chýb. Rovnako to bolo aj naposledy, keď sme neuspeli," zdôraznil 65-ročný taliansky kormidelník "bieleho baletu" podľa uefa.com. Obhajca to bude chcieť odčiniť v ďalších zápasoch, no nečaká ho nič ľahké. Najprv si zopakuje minuloročné finále proti Borussii Dortmund a potom si zmeria sily s AC Miláno a Liverpoolom.



Real našiel premožiteľa po 36 dueloch vo všetkých súťažiach. V januári tohto roka neuspel v osemfinále Španielskeho pohára a prehral v mestskom derby s Atleticom 2:4 po predĺžení. V Lige majstrov naposledy nestačil na svojho súpera ešte v sezóne 2022/23, v semifinálovej odvete prehral s neskorším víťazom Manchestrom City 0:4.