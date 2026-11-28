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Real Betis prehral s Rayom Vallecano 0:1 v 14. kole La Ligy
Betis, ktorý v utorok v 5. kole Ligy majstrov zdolal domáci Slovan Bratislava 2:0, zostal na štvrtej priečke tabuľky, hostia poskočili na 13. pozíciu.
Autor TASR
Madrid 28. novembra (TASR) - Futbalisti Raya Vallecano zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola španielskej La Ligy na ihrisku Betisu Sevilla 1:0 gólom Jorgeho de Frutosa zo 72. minúty. Betis, ktorý v utorok v 5. kole Ligy majstrov zdolal domáci Slovan Bratislava 2:0, zostal na štvrtej priečke tabuľky, hostia poskočili na 13. pozíciu.
La Liga - 14. kolo:
Real Betis - Rayo Vallecano 0:1 (0:0)
Gól: 72. de Frutos
La Liga - 14. kolo:
Real Betis - Rayo Vallecano 0:1 (0:0)
Gól: 72. de Frutos