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Real Betis zvíťazil na pôde Elche, Real Sociedad zdolal Vallecano

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.

Autor TASR
Madrid 8. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Betis zvíťazili v nedeľňajšom zápase 12. kola španielskej La Ligy na pôde Elche 2:0. Sevillčania sa presadili v záverečnej desaťminútovke, keď skórovali Rodrigo Riquelme a Marc Bartra. Betis si v tabuľke upevnil 4. miesto a na vedúcu Barcelonu strácal pred jej večerným duelom proti Atleticu Madrid štyri body.

Piaty je s 22 bodmi Real Sociedad, ktorý zdolal Rayo Vallecano 1:0. Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.



La Liga - 12. kolo:

Elche CF – Real Betis 0:2 (0:0)

Góly: 81. Riquelme, 89. Bartra



Real Sociedad – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Gól: 67. Oskarsson
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