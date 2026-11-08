< sekcia Šport
Real Betis zvíťazil na pôde Elche, Real Sociedad zdolal Vallecano
Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.
Autor TASR
Madrid 8. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Betis zvíťazili v nedeľňajšom zápase 12. kola španielskej La Ligy na pôde Elche 2:0. Sevillčania sa presadili v záverečnej desaťminútovke, keď skórovali Rodrigo Riquelme a Marc Bartra. Betis si v tabuľke upevnil 4. miesto a na vedúcu Barcelonu strácal pred jej večerným duelom proti Atleticu Madrid štyri body.
Piaty je s 22 bodmi Real Sociedad, ktorý zdolal Rayo Vallecano 1:0. Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.
Piaty je s 22 bodmi Real Sociedad, ktorý zdolal Rayo Vallecano 1:0. Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.
La Liga - 12. kolo:
Elche CF – Real Betis 0:2 (0:0)
Góly: 81. Riquelme, 89. Bartra
Real Sociedad – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 67. Oskarsson
Elche CF – Real Betis 0:2 (0:0)
Góly: 81. Riquelme, 89. Bartra
Real Sociedad – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 67. Oskarsson