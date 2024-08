Real chce proti Atalante získať šiesty Superpohár UEFA

Superpohár UEFA, STREDA 14. augusta, 21.00, Varšava - Národný štadión



Real Madrid - Atalanta Bergamo /Rozhodca: Sandro Schärer (Švajč.)/







Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:



2000 Galatasaray Istanbul



2001 FC Liverpool



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Valencia



2005 FC Liverpool



2006 FC Sevilla



2007 AC Miláno



2008 Zenit Petrohrad



2009 FC Barcelona



2010 Atletico Madrid



2011 FC Barcelona



2012 Atletico Madrid



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Atletico Madrid



2019 FC Liverpool



2020 Bayern Mníchov



2021 FC Chelsea



2022 Real Madrid



2023 Manchester City



Varšava 13. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nastúpia na stredajší zápas o Superpohár UEFA proti Atalante Bergamo (21.00 h) s cieľom získať túto trofej šiestykrát. Súťažnú premiéru v drese víťaza Ligy majstrov by na Národnom štadióne vo Varšave mal absolvovať Kylian Mbappe. Atalante, úradujúcemu šampiónovi Európskej ligy, bude pre vážne zranenie kolena chýbať Gianluca Scamacca.Mbappe, ktorý prišiel do Realu v lete z Paríža St. Germain, by mal vytvoriť útočný trojzáprah s Brazílčanmi Viniciusom Juniorom a Rodrygom. "Zápas proti Atalante ukáže, ako sme na tom pár dní pred štartom La Ligy. Pevne verím, že podáme sebavedomý výkon a získame prvú trofej v novej sezóne," zdôraznil tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti.Proti talianskemu tímu očakáva náročný zápas.Tréner Atalanty Gian Piero Gasperini nebude môcť počítať so Scamaccom, ktorý si v prípravnom dueli s Parmou roztrhol väzy v kolene a čaká ho polročná nútená pauza. "Podľa kapitána Martena de Roona by Atalante mohlo vyhovovať, že bude proti Realu v pozícii outsidera. "Aj vo finále Európskej ligy proti Bayeru Leverkusen sme boli v podobnej roli a dokázali sme súpera prekvapiť. Musíme sa snažiť hrať svoju hru, vychádzať zo zabezpečenej obrany a podnikať rýchle kontry," nechal sa počuť holandský defenzívny stredopoliar.Real naposledy získal Superpohár UEFA v roku 2022, keď v Helsinkách zvíťazil nad Eintrachtom Frankfurt 2:0 gólmi Davida Alabu a Karima Benzemu. Rakúsky obranca Alaba je stále súčasť kádra španielskeho majstra, no pre dlhodobé zranenie v poľskej metropole do hry nezasiahne. Stretnutie bude pískať ako hlavný rozhodca Švajčiar Sandro Schärer.