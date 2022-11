Real chce údajne kúpiť Hallanda o dva roky

Madrid 15. novembra (TASR) - Výkupná cena za útočníka Erlinga Haalanda z Manchestru City je 180 miliónov eur, informoval o tom španielsky denník AS. Nórsky kanonier sa pred tuto sezónou upísal Citizens na 5 rokov, no ako informovalo periodikum, v lete 2024 bude za jeho prestup ochotný zaplatiť Real Madrid. Podľa zdroja už španielsky veľkoklub vypracoval prestupovú stratégiu.



AS vo svojom článku uviedol, že s Haalandom bude Real pravidelne hovoriť a pokúsi sa ho presvedčiť k prechodu do klubu. Španielsky klub sa údajne sústredí na podpísanie zmluvy s Haalandom v lete 2024, keďže v tom čase by mal tím opustiť Karim Benzema.