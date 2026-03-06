< sekcia Šport
Real dostal pokutu za nacistické gesto fanúšika, hrozí mu ďalší trest
Incident sa stal krátko pred minulotýždňovým zápasom Ligy majstrov proti Benfice Lisabon.
Autor TASR
Madrid 6. marca (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid dostal pokutu a hrozí mu čiastočné uzavretie štadióna po tom, čo fanúšika na štadióne Santiaga Bernabeua pristihli, ako zrejme vykonáva nacistický pozdrav. Incident sa stal krátko pred minulotýždňovým zápasom Ligy majstrov proti Benfice Lisabon, informovala agentúra DPA.
Madridský veľkoklub vtedy uviedol, že fanúšika po identifikácii bezpečnostná služba zo štadióna vyviedla a klub gesto odsúdil. Európska futbalová únia (UEFA) následne Real obvinila z porušenia pravidiel. Klub dostal pokutu 15-tisíc eur a nariadenie uzavrieť 500 miest v dolnej časti južnej tribúny počas najbližšieho domáceho zápasu v európskych súťažiach. Tento trest je však podmienečne odložený na jeden rok.
Napätie okolo zápasu bolo vysoké, keďže odveta sa hrala týždeň po tom, čo brazílsky útočník Realu Vinicius obvinil hráča portugalského súpera Gianlucu Prestianniho z rasistických urážok. Madridský celok zvíťazil v odvete 2:1 a postúpil s celkovým skóre 3:1, pričom víťazný gól v druhom polčase strelil práve Vinicius. V osemfinále sa „biely balet“ stretne s Manchestrom City.
