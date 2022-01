Real iba remizoval doma s Elche, v závere zmazal dvojgólové manko

Na archívnej snímke vľavo hráč Realu Luka Modrič. Foto: TASR

La Liga - 22. kolo:



CF Granada – Osasuna Pamplona 0:2 (0:0)



Góly: 64. D. Garcia, 90. K. Garcia







Real Madrid – CF Elche 2:2 (0:1)



Góly: 82. Modrič (z 11 m), 90.+2 Militao - 42. Boye, 76. Milla







Real Sociedad San Sebastian – CF Getafe 0:0







Rayo Vallecano – Athletic Bilbao 0:1 (0:1)



Gól: 30. Serrano



Madrid 23. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nečakane zakopli v nedeľnom dueli 22. kola španielskej la Ligy. Líder tabuľky remizoval doma s Elche 2:2, keď v závere zmazal dvojgólové manko. O vyrovnanie sa postaral obranca Eder Militao v 92. minúte. Real má na čele štvorbodový náskok pred FC Sevilla.Pred zápasom si Real uctil spomienkou klubovú legendu Paca Genta, ktorý v jeho drese získal rekordných 23 trofejí a zomrel v utorok vo veku 88 rokov. Domáci favorit mal od začiatku územnú prevahu, ale šance zostali nevyužité. Po polhodine hry kopal Real penaltu po faule Helibeltona Palaciosa na Viniciusa Juniora v šestnástke, no najlepší ligový strelec Karim Benzema z bieleho bodu prestrelil bránku. Do kabín napokon išli s náskokom nečakane hostia, keď sa v 42. minúte presadil hlavou z piatich metrov Lucas Boye po centri striedajúceho Fidela z ľavej strany - 0:1.Aj po zmene strán mal Real herne i strelecky navrch, no obrannú líniu na čele s brankárom Edgarom Badiom sa mu dlho nedarilo prekonať. V 51. minúte arbiter nariadil druhý pokutový kop pre domácich po páde Edena Hazarda v šestnástke súpera, no po upozornení videorozhodcu si sporný moment opakovane pozrel pri monitore a penaltu odvolal. Elche potom šokovalo lídra tabuľky aj druhýkrát, štvrťhodinu pred koncom sa pred šestnástkou uvoľnil autor prvého zásahu Boye, loptu posunul napravo a Pere Milla krížnou strelou po zemi prekonal Thibauta Courtoisa na 2:0. Casemiro vzápätí na druhej strane trafil hlavou do brvna a Real sa dočkal až v 82. minúte, keď po ruke v pokutovom území opäť zahrával penaltu a tú bezpečne premenil Luka Modrič. Enormné úsilie domácich v závere vyústilo do vyrovnávajúceho gólu v nadstavenom čase - loptu po centri Viniciusa Juniora poslal Militao v 92. minúte hlavou k žrdi a vydoloval pre svoj tím aspoň bod.Obaja súperi sa stretli vo vzájomnom súboji pred iba tromi dňami, Real v osemfinále domáceho pohára uspel na pôde Elche 2:1 po predĺžení, keď v ňom otočil skóre gólmi Isca a Edena Hazarda.Osasuna Pamplona vyhrala na ihrisku Granady 2:0 a posunula sa na 11. miesto tabuľky. O triumfe hostí rozhodol v 64. minúte hlavou David Garcia, v poslednej minúte pridal Kike Garcia druhý zásah Osasuny. Granada nebodovala naplno v štyroch stretnutiach a je na 14. priečke.