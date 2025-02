Real je na čele La Ligy napriek zakopnutiu, Atletico šancu nevyužilo

Atletico Madrid - Celta Vigo 1:1 (0:0)



Góly: 82. Sörloth - 68. Aspas (z 11 m). ČK: 5. Barrios (Atletico)

Osasuna Pamplona - Real Madrid 1:1 (0:1)



Góly: 58. Budimir (z 11 m) - 15. Mbappe. ČK: 39. Bellingham (Real)

CD Leganes - Deportivo Alaves 3:3 (2:1)



Góly: 10. a 37. Raba (oba z 11 m), 88. El Haddadi - 50. a 68. Joan Jordan (prvý z 11 m), 25. Garcia. ČK: 90.+6 El Haddadi.

Madrid 15. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid nevyužili možnosť dostať sa na čelo španielskej La Ligy. "Los Colchoneros" iba remizovali v sobotňajšom stretnutí 24. kola so Celta Vigo 1:1. Atletico zostalo v tabuľke na druhej priečke so stratou jediného bodu na mestského rivala Real. Práve "" mohlo mužstvo trénera Diega Simeoneho zosadiť z vedúcej pozície víťazstvom nad tímom z Galície.Real zakopol ešte pred duelom Atletica, keď takisto remizoval na pôde Osasuny Pamplona 1:1. Zverenci trénera Carla Ancelottiho hrali od 39. minúty bez vylúčeného Judea Bellinghama. Real poslal do vedenia po štvrťhodine hry francúzsky útočník Kylian Mbappe. Hosťom však skomplikoval cestu za tromi bodmi Bellingham, ktorý zrejme adresoval nevhodné slová smerom k hlavnému rozhodcovi. Jose Luis Munuera neváhal a anglického mladíka vylúčil. Madridčania náskok neudržali a v 58. minúte zariadil deľbu bodov z pokutového kopu chorvátsky útočník Ante Budimir.Atletico sa mohlo dostať pred Real vďaka trojbodovému zisku. Prekážkou za víťazstvom bolo skoré vylúčenie Pabla Barriosa, ktorý videl červenú kartu za nebezpečný zákrok už v piatej minúte. Hostí priblížil k cennej výhre kapitán Iago Aspas premenou penaltou, aspoň bod pre domácich však zachránil v 82. minúte nórsky útočník Alexander Sörloth.Hráči Deportiva Alaves remizovali na ihrisku CD Leganes 3:3. Najvýraznejšími postavami duelu boli dvojgóloví strelci, Daniel Raba (Leganes) a Joan Jordan (Alaves). Leganesu patrí v neúplnej tabuľke 15. miesto, Alaves je na 18. priečke, ktorá je prvou zostupovou.