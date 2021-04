Real je po skvelom El Clasicu na čele

Madrid 11. apríla (TASR) - Lionel Messi vo svojom možno poslednom El Clasicu opäť neskóroval, futbalisti Realu Madrid pokračujú v spanilej jazde a útočia na obhajobu ligového titulu. V upršanom a herne jednom z najlepších derby španielskych gigantov vyhral Real nad Barcelonou 2:1.



Štyri dni po tom, ako "biely balet" zdolal v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov FC Liverpool 3:1, prišiel ďalší skvelý zápas, tentoraz v La Lige. Real sa po triumfe nad Barcelonou dostal priebežne na čelo tabuľky, pretože pri rovnosti bodov má lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov ako Atletico Madrid. "Los Colchoneros" bez zraneného Luisa Suareza však čakal v nedeľu duel na pôde šiesteho Betisu Sevilla. "Musíme si užiť, čo sme dosiahli. Vyhrali sme dva dôležité zápasy, ale nebolo to jednoduché. Museli sme siahnuť na dno síl. Máme svoje ciele a tvrdo pracujeme ďalej," povedal podľa agentúry AP tréner Realu Zinedine Zidane.



V poradí 246. El Clasico prinieslo strhujúci futbal so šancami na oboch stranách. Skóre otvoril už v 14. minúte Real, keď "ochotný" pád Messiho neposúdil rozhodca ako faul a z rýchlej kontry po prízemnom centri Lucasa Vazqueza skóroval pätičkou Karim Benzema. Francúzsky útočník má výbornú formu, v posledných deviatich zápasoch strelil desať gólov. Po necelej polhodine viedli domáci na štadióne Alfreda Di Stefana o dva góly. Priamy kop Toniho Kroosa tečoval obranca Sergino Dest a Marc-Andre ter Stegen bol bez šance. V 34. minúte skončila strela domáceho Federica Valverdeho na žrdi. V nadstavenom čase mohla Barcelona znížiť, ale lopta z Messiho ľavačky priamo z rohového kopu zazvonila len na žrď brány Thibauta Courtoisa. Tridsaťtriročný Argentínčan tak neskóroval ani v siedmom Clasicu za sebou a je možné, že bolo posledným v jeho kariére. Messi má s Barcelonou zmluvu do konca sezóny a už uplynulé leto prejavil záujem odísť do iného klubu.



Barcelona po zmene strán znížila zásluhou Oscara Minguezu a sedem minút pred koncom sa dožadovala penalty. Ferland Mendy v šestnástke jemne stiahol Martina Braithwaitea, ktorý spadol, ale píšťalka rozhodcu zostala napriek veľkým protestom Kataláncov nemá. "Bola to jasná penalta, každý to videl," hneval sa tréner Barcelony Ronald Koeman v pozápasovom rozhovore. "Z toho, ako Martin spadol, je jasné, že to bol faul. Keď to rozhodca nevidel, tak v poriadku, ale neviem načo je v Španielsku VAR. Asi je lepšie byť ticho, ale nahnevaní sú všetci naši hráči," dodal pre denník Marca.



V 90. minúte putoval po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Casemiro, no Messi z priameho kopu z dobrej vzdialenosti Courtoisa neprekonal a Barcelona krátku výhodu o jedného hráča nevyužila. Záverečnú šancu na vyrovnanie mal v nadstavenom čase striedajúci Ilaix Moriba, ale loptu napálil len do brvna a Barcelona tak ukončila sériu 19 ligových zápasov bez prehry. Na vedúce madridské duo stráca len bod, boj o titul je tak otvorený. "Bojovali sme do záverečných sekúnd, ale nepodarilo sa nám vyrovnať. Škoda, bol to výborný zápas," povedal obranca Barcelony Sergi Roberto.



Real vyhral aj bez zranených stredných obrancov Raphaela Varana a Sergia Ramosa, Barcelone chýbal stopér Gerard Pique. "Sme stále v hre. Zostáva ešte osem zápasov a budeme bojovať až do konca," dodal Koeman. "Prvý polčas bol náš, v druhom sme odolali tlaku. Zaslúžili sme si vyhrať, ale mohlo to byť aj pokojnejšie, pretože sme mali dosť šancí na tretí gól," uzavrel Zidane.