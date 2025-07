Real je v semifinále, Dortmund zdolal v bláznivom závere 3:2

štvrťfinále MS klubov FIFA



/East Rutherford/



Real Madrid – Borussia Dortmund 3:2 (2:0)



Góly: 10. G. Garcia, 20. F. Garcia, 90.+4 Mbappe – 90+3. Beier, 90.+8. Guirassy (z 11 m). ČK: 90.+5 Huijsen (Real)

East Rutherford 6. júla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid postúpili do semifinále majstrovstiev sveta klubov FIFA v USA. Vo štvrťfinálovom súboji zvíťazili nad Borussiou Dortmund 3:2 a v ďalšej fáze ich čaká Paríž Saint Germain.Skóre duelu otvoril Gonzalo Garcia v 10. minúte a Fran Garcia strelil druhý gól o desať minút neskôr. Real mal v tom čase zápas pod kontrolou, ale koniec bol veľmi dramatický. V nadstavenom čase znížil Maximilian Beier, no po peknom voleji Kyliana Mabappeho zvýšil Real na 3:1. Vzápätí však dostal červenú kartu Dean Huijsen a onedlho Serhou Guirassy premenil penaltu a opäť dal Dortmundu nádej. Nemecký klubu mohol dokonca vyrovnať, ale skvelý zákrok brankára Thibauta Courtoisa v poslednej akcii zápasu rozhodol o tom, že španielsky gigant sa v boji o finále stretne s víťazom Ligy majstrov Parížom Saint Germain.Nový tréner Realu Xabi Alonso nasadil do hry Mbappeho a chorvátskeho veterána Luku Modriča v 67. minúte zápasu za búrlivého jasotu fanúšikov. Po zápase spolu oslavovali postup a mysleli už na svojho ďalšieho súpera. Parížania v sobotu zdolali Bayern Mníchov 2:0. „Je to pre nás veľká výzva hrať proti PSG. Sme od dnešného dňa pozitívni a ideme ďalej,“ citovala Alonsa agentúra AP.Kouč Madridu k zápasu dodal: „Mali sme ho pod kontrolou a veľa šancí sme súperovi nedovolili, ale posledných 10 minút bolo bláznivých. Stratili sme formu a intenzitu.“