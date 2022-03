Real Madrid a Manchester City postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov

Odvety osemfinále Ligy majstrov 2021/2022:



Real Madrid - Paríž St. Germain 3:1 (0:1)



Góly: 61., 76. a 78. Benzema - 39. Mbappe. Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Nacho, Vinicius Junior, Carvajal, Vazquez - Paredes, Donnarumma, Hakimi, Kipkembe



Real: Courtois - Carvajal (66. Vazquez), Militao, Alaba, Nacho - Kroos (57. Camavinga), Valverde, Modrič - Asensio (57. Rodrygo), Vinicius Junior, Benzema



Paríž: Donnarumma - Hakimi (89. Draxler), Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Paredes (71. Gueye), Danilo (80. Di Maria) - Neymar, Messi, Mbappe



/prvý zápas: 0:1, postúpil Real/





Manchester City - Sporting Lisabon 0:0



Rozhodoval: Umut Meier (Tur.), ŽK: Gabriel Jesus – Paulinho, Slimáni



City: Ederson (74. Carson) – Egan-Riley, Stones, Laporte (84. Mbete), Zinčenko – Gündoan, Fernandinho, Silva (46. Mahrez) – Foden (46. McAlee), Gabriel Jesus, Sterling



Sporting: Adan – Inacio, Coates, Neto (89. Ribeiro) – Porro (79. Esgaio), Ugarte, Tabata, Reis, Sarabia (58. Edwards)– Paulinho (79. Santos), Slimáni (89. Feddal)



/prvý zápas: 5:0, postúpil Manchester/

Bratislava 9. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid a Manchestru City sa v stredu stali ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov 2021/2022. Real v domácej osemfinálovej odvete zdolal Paríž St. Germain 3:1 vďaka hetriku Karima Benzemu v druhom polčase, v úvodnom dueli prehral 0:1. Manchestru City po triumfe 5:0 na štadióne Sportingu Lisabon stačila v odvetnom dueli na postup aj bezgólová remíza.Real vyrukoval od začiatku s vysokým napádaním v snahe streliť rýchly gól, no nevytvoril si výraznejší tlak. Parížania sa snažili čo najdlhšie držať loptu na kopačkách. V 13. minúte sa po zaváhaní domácej defenzívy ocitol sám na rohu šestnástky uzdravený Kylian Mbappe, no Thibaut Courtois jeho strelu zneškodnil. V ofenzíve Realu dlho chýbal moment prekvapenia. V 25. minúte napriahol spoza šestnástky Benzema, jeho strelu Gianluigi Donnarumma vyrazil končekmi prstov na roh. Po polhodine hry aktívny Neymar prestrčil loptu do päťky Lionelovi Messimu, ktorý chcel z uhla prehodiť Courtoisa, no netrafil bránku. Parížania pokračovali v útočnej aktivite a v 34. minúte Mbappe dopravil loptu do siete, no gól neplatil, pretože prihrávajúci Nuno Mendes bol v ofsajde, O päť minút neskôr však Mbappe po prihrávke za obranu Realu strelou k bližšej žrdi zabezpečili Parížu vedenie.Mbappe bol pri chuti aj na začiatku druhého polčasu a v 54. minúte sa po jeho strele tretíkrát rozvlnila sieť za Courtoisom, no gól opäť neplatil pre ofsajd. Tréner Realu Carlo Ancelotti krátko na to poslal na ihrisko Eduarda Camavingu s Rodrygom s cieľom oživiť hru. V 61. minúte sa Donnaruma tiesnený Benzemom pri rozohrávke dopustil chyby. Jeho zlú prihrávku vystihol Vinicius Junior, prihral pod seba na Benzemu, ktorý vyrovnal na 1:1. V 76. minúte Neymar stratil loptu pred súperovou šestnástkou. Luka Modrič ju umne vyviezol, prešiel cez niekoľkých protihráčov a prihral ju Vinicisuovi Juniorovi. Ten prišiel o dobrú pozíciu, no lopta zostala v moci Realu. Modrič prihral za obranu Benzemovi, ktorý aj s prispením teču prekonal Donnarumu. O dve minúty neskôr Rodrygo využil zlú prihrávku Marquinhosa a našiel Benzemu, ktorý zavŕšil hetrikový obrat a poslal Real do šťvrťfinále.Manchester City po vysokom víťazstve v Lisabone v odvete kontroloval hru. V prvom polčase sa dianie väčšinou odohrávalo medzi šestnástkami. V 39. minúte sa po prihrávke za obranu dostal do dobrej šance Raheem Sterling, snažil sa prehodiť Antona Adana, ale brankár Porta jeho úmysel vystihol. Do druhého polčasu nastúpili domáci s dvoma zmenami. Striedajúci Riyad Mahrez v 47. minúte šikovne vysunul Gabriela Jesusa, ktorý rozvlnil sieť, no gól neplatil pre ofsajd. Diváci sa presného zásahu nedočkali ani v ďalšom priebehu a na Etihad Stadium sa tak zrodila bezgólová remíza.