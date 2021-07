Real Madrid aj v čase pandémie vykázal zisk

Madrid 15. mája (TASR) - Španielsky futbalový gigant Real Madrid síce pre pandémiu COVID-19 prišiel o približne 300 miliónov eur, napriek tomu sa nedostal do "červených čísiel". V stredu vedenie Realu zverejnilo finančnú správu za sezónu 2020/2021, v ktorej deklarovalo po zdanení zisk 874.000 eur.



Je to nárast z 313.000 eur z ročníka 2019/2020, uviedla agentúra DPA. V oficiálnom komuniké Real zdôraznil, že výsledok hospodárenia "ovplyvnili intenzívne úsporné opatrenia vo všetkých oblastiach." Trinásťnásobný európsky šampión v minulej sezóne neangažoval z externého prostredia do prvého tímu ani jednu posilu. Predal Achrafa Hakimiho a Sergia Reguilona, resp. umožnil odchod Jamesovi Rodriguezovi. Po tejto sezóne Real opustia ďalšie veľké mená, kapitán Sergio Ramos odišiel do Paríža St. Germain a Raphael Varane údajne odíde do Manchestru United.



Hoci má Real výdavky s nákladnou rekonštrukciou štadióna Santiaga Bernabeua a domáce zápasy na ňom nehrá, nie je v tak zlej finančnej situácii ako napríklad rival FC Barcelona. Síce sa špekuluje, že by "biely balet" mohol získať francúzskeho majstra sveta Kyliana Mbappeho, predpoveď v správe na budúce obdobie je ale striedmejšia: "Vzhľadom na panujúcu ekonomickú situáciu a aktuálne predpovede jej vývoja odhadujeme, že zotavenie z pandemickej krízy nebude okamžité. V tomto smere teda klub bude pokračovať v úsilí obmedziť výdavky."