Real Madrid bude súperom Barcelony vo finále Španielskeho superpohára
Real Madrid - Atletico Madrid 2:1 (1:0).
Autor TASR
Džidda 8. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid budú v nedeľu súperom FC Barcelona vo finále Španielskeho superpohára. Vo štvrtkovom druhom semifinálovom zápase v saudskoarabskej Džidde zdolali Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom 2:1.
Skóre otvoril už v 2. minúte Uruguajčan Federico Valverde, ktorý prekonal Jana Oblaka ukážkovou strelou z priameho kopu. Atletico malo do konca polčasu viacero šancí na vyrovnanie, no Real podržal Thibaut Courtois. V 55. minúte zvýšil náskok „bieleho baletu" Rodrygo, ktorý zužitkoval prihrávku Valverdeho.
Atletico rýchlo zareagovalo a Nór Alexander Sorloth znížil v 58. minúte na 1:2. V 82. minúte sa po centri Hancka dostal k lopte Antoine Griezmann, no jeho akrobatické zakončenie vyrovnanie neprinieslo. V nadstavenom čase sa neujala ani strela Juliana Alvareza.
semifinále Španielskeho superpohára:
Real Madrid - Atletico Madrid 2:1 (1:0)
Góly: 2. Valverde, 55. Rodrygo - 58. Sorloth
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
