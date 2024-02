Real Madrid deklasoval Gironu 4:0 a upevnil si pozíciu lídra

La Liga - 24. kolo:



Deportivo Alaves – Villarreal CF 1:1 (1:1)



Góly: 25. Omorodion – 42. Cuenca





Real Sociedad San Sebastian – CA Osasuna 0:1 (0:0)



Gól: 49. Budimir





Real Madrid - FC Girona 4:0 (2:0)



Góly: 35. a 54. Bellingham, 6. Vinicius, 61. Rodrygo

Madrid 10. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid deklasovali v sobotnom šlágri 24. kola španielskej ligy Gironu 4:0. Upevnili si tak pozíciu lídra tabuľky, katalánskemu tímu odskočili na rozdiel piatich bodov. Dvoma zásahmi sa o to zaslúžil anglický stredopoliar Jude Bellingham, ktorý je so 16 gólmi na čele tabuľky strelcov." poslal do vedenia už v úvode zápasu Vinicius Junior, ktorý nedal ďalekonosnou strelou brankárovi Paulovi Gazzanigovi žiadnu šancu. Brazílčan mal prsty aj v druhom góle, keď prihrávkou našiel nabiehajúceho Bellinghama. Po zmene strán sa Angličan presadil znovu na 3:0, no krátko na to si vypýtal striedanie. Podľa agentúry AP si pravdepodobne vyvrtol ľavý členok. Na konečných 4:0 ešte v 61. minúte upravil Brazílčan Rodrygo, opäť s asistenciou Viniciusa. Domáci Joselu ešte v 90. minúte z penalty trafil iba do žrde. Girona zaznamenala len druhú ligovú prehru v tejto sezóne, v septembri podľahla taktiež Realu na domácej pôde 0:3.Po troch zápasoch bodovali naplno hráči Osasuny Pamplona. Zásluhou presného zásahu chorvátskeho útočníka Anteho Budimira vyhrali na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian 1:0 a v tabuľke poskočili na 11. miesto. San Sebastian nedal gól už v treťom stretnutí za sebou a je siedmy.Hráči Deportiva Alaves remizovali s Villarrealom 1:1. Domácim patrí v tabuľke 12. priečka, Villarreal je o dve pod nimi.