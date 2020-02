Real Madrid doma iba remizoval so Celtou Vigo

La Liga - 24. kolo:

Real Madrid - Celta Vigo 2:2 (0:1)

Góly: 52. Kroos, 65. Ramos (11 m) - 7. Smolov, 86. Mina



Athletic Bilbao - Osasuna Pamplona 0:1 (0:1)

Gól: 29. Oier



CD Leganes - Real Betis 0:0

ČK: 90+3. Iglesias (Betis)



FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:2 (1:1)

Góly: 15. Ocampos, 80. Suso - 36. Embarba, 51. Lej, ČK: 69. Sanchez (Espanyol)

Madrid 16. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid v 24. kole španielskej La Ligy doma iba remizovali so Celtou Vigo 2:2. Na čele tabuľky majú jednobodový náskok pred Barcelonou. Real prehrával už od 7. minúty po góle Fjodora Smolova. V druhom polčase po presných zásahoch Toniho Kroosa so Sergiom Ramosom otočil skóre, no deľbu bodov zariadil v 86. minúte striedajúci Santi Mina.V prvom nedelňajšom zápase 24. kola španielskej La Ligy remizovala FC Sevilla na domácom štadióne s Espanyolom Barcelona 2:2.