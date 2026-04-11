Real Madrid iba remizoval s Gironou 1:1 v 31. kole španielskej La Ligy
Autor TASR
Madrid 10. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v piatkovom zápase 31. kola španielskej La Ligy doma s Gironou 1:1. Znížili síce manko na lídra tabuľky FC Barcelona na šesť bodov, ale Kataláncov ešte čaká v sobotu domáce derby proti Espanyolu.
Real mal síce v zápase hernú i streleckú prevahu, ale dvanástemu tímu tabuľky strelil jediný gól. V 51. minúte sa o to postaral uruguajský stredopoliar Federico Valverde. Hostia však odpovedali krátko po hodine hry, keď pre nich zisk bodu zariadil francúzsky legionár Thomas Lemar.
La Liga - 31. kolo:
Real Madrid – Girona FC 1:1 (0:0)
Góly: 51. Valverde – 62. Lemar
