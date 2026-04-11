Sobota 11. apríl 2026
Real Madrid iba remizoval s Gironou 1:1 v 31. kole španielskej La Ligy

.
Kylian Mbappe (vpravo) z Realu Madrid a brankár Paulo Gazzaniga z Girony v súboji o loptu počas zápasu 31. kola španielskej La Ligy Real Madrid - FC Girona v Madride v piatok 10. apríla 2026. Foto: TASR/AP

V 51. minúte sa o to postaral uruguajský stredopoliar Federico Valverde.

Madrid 10. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v piatkovom zápase 31. kola španielskej La Ligy doma s Gironou 1:1. Znížili síce manko na lídra tabuľky FC Barcelona na šesť bodov, ale Kataláncov ešte čaká v sobotu domáce derby proti Espanyolu.

Real mal síce v zápase hernú i streleckú prevahu, ale dvanástemu tímu tabuľky strelil jediný gól. V 51. minúte sa o to postaral uruguajský stredopoliar Federico Valverde. Hostia však odpovedali krátko po hodine hry, keď pre nich zisk bodu zariadil francúzsky legionár Thomas Lemar.



La Liga - 31. kolo:

Real Madrid – Girona FC 1:1 (0:0)

Góly: 51. Valverde – 62. Lemar
.

