Real Madrid je blízko podpisu zmluvy s Daviesom, prísť by mal v lete

Madrid 27. februára (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid je blízko k podpisu zmluvy s Kanaďanom Alphonsom Daviesom. O možnom prestupe obrancu z Bayernu Mníchov informovali španielske médiá aj agentúra DPA.



Podľa denníka AS je prestup "takmer hotový", oba kluby už dospeli k dohode a k transferu by malo prísť na konci tejto sezóny. Dvadsaťtriročný obranca má s nemeckým klubom zmluvu do konca budúcej sezóny, "biely balet" má zaňho zaplatiť 40 miliónov eur.



Davies je mimo súťažného diania od februára pre natiahnuté väzy v ľavom kolene, trénovať by mal začať v nedeľu. S Bayernom vyhral Ligu majstrov i Superpohár UEFA, získal päť bundesligových titulov, dvakrát Nemecký pohár a trikrát nemecký Superpohár. Na majstrovstvách sveta v Katare strelil jeden z dvoch gólov a historicky prvý v podaní kanadskej reprezentácie. Tá sa predstavila na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1986.