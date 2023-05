Real Madrid môže proti Manchestru City počítať s Modričom

Madrid 8. mája (TASR) - Real Madrid môže v utorňajšom prvom semifinále futbalovej Ligy majstrov počítať s Lukom Modričom. Chorvátsky stredopoliar absentoval niekoľko týždňov pre nešpecifikované zranenie a hrozilo, že v tejto sezóne si už nezahrá. Nastúpil však už v závere sobotňajšieho pohárového finále proti Osasune Pamplona (2:1).



"Luka nastúpi, môže hrať bez problémov," uviedol tréner Carlo Ancelotti k Modričovmu súčasnému stavu pre DPA. Jeho tím vyradil Manchester City v rovnakej fáze predošlého ročníka Ligy majstrov, keď strhol postup na svoju stranu v závere domácej odvety. Kormidelník upozornil pred nadchádzajúcim zápasom na Erlinga Haalanda, ktorý má v tejto sezóne na konte už 51 gólov.



"Majú kompletnejší tím než vlani. Gabriel Jesus bol veľmi nebezpečný, ale iný ako Haaland. Musíme ho sledovať. A nie je to iba o ňom, musíme sa pokúsiť zastaviť tím, ktorý vyzerá nezastaviteľne. Ich štýl zostal rovnaký, no teraz môžu ťažiť z dlhých a vyrazených lôpt," zhodnotil Ancelotti formu nadchádzajúceho súpera.



Jeho tím má za sebou úspešné finále Španielskeho pohára, no v lige prehral dva z uplynulých troch zápasov. V domácej súťaži však už nemá reálnu šancu na zisk titulu. "Chceme hrať komplexne a ukázať maximum. Rozhodne sa u súpera a chceme tam ísť s výhodou," povedal na záver Ancelotti.