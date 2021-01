Real Madrid nestačil na Levante, Bettoni: V kabíne bolo smutno

Madrid 31. januára (TASR) - Šance Realu Madrid na obhajobu titulu v najvyššej španielskej futbalovej súťaži utrpeli v sobotu ďalšiu trhlinu. Po domácej prehre v 21. kole La Ligy s Levante 1:2 zaostáva úradujúci šampión už o sedem bodov za vedúcim Atleticom Madrid, ktoré odohralo o dva zápasy menej.



Na lavičke "bieleho baletu" absentoval po pozitívnom teste na koronavírus tréner Zinedine Zidane. Jeho zverencov oslabil už v 9. minúte obranca Eder Militao po faule na Sergia Leona, červenú kartu ešte rozhodcovia konzultovali s VAR. Domáci sa síce vzápätí dostali do vedenia zásluhou Marca Asensia, ale hostia do prestávky vyrovnali gólom Joseho Moralesa a v 78. minúte rozhodol o prekvapujúcom výsledku Roger Marti. Ten istý hráč predtým nepremenil jedenástku, keď ho vychytal Thibaut Courtois.



Na víťazný zásah už belgický brankár nestačil. "Všetky rozhodnutia arbitrov sa dajú vnímať rôzne, ťažko povedať, či boli správne, alebo nie. Čo sa týka vylúčenia, so Sergiom Leonom tam boli dvaja hráči, takže je otázne, či bol Militao posledný," povedal Courtois podľa agentúry DPA. Jeho mužstvu pre zranenia chýbali kapitán Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho aj Lucas Vazquez. "Levante hrá veľmi dobre s loptou, nevedeli sme ju protihráčom odoberať, keď nás bolo o jedného menej. V útočnej fáze musíme byť lepší a precíznejší. Liga sa končí až v máji, dovtedy budeme víťaziť a bojovať. Uvidíme, ako sa bude dariť Atleticu Madrid. V sobotu sme čelili silnému súperovi," dodal Courtois. Jeho spoluhráč, chorvátsky stredopoliar Luka Modrič absolvoval jubilejný 250. duel v La Lige.



Mestský rival Realu nastúpi v nedeľu na pôde Cadizu. FC Barcelona privíta Athletic Bilbao a v prípade víťazstva sa bodovo dotiahne na Real. "Po záverečnom hvizde bolo v kabíne smutno. Budeme však bojovať až do konca sezóny. Je v DNA všetkých Madridčanov snažiť sa o každú trofej do úplného konca, preto fanúšikovia neprestávajú veriť svojmu tímu. Áno, Levante zvíťazilo 2:1. Rozoberieme si náš výkon, nebolo to jednoduché s desiatimi mužmi proti kvalitnému súperovi. Videl som v našom prejave odhodlanie, v druhom polčase sme nezvrátili víťazstvo na našu stranu, no pokúšali sme sa o to. Snaha bola evidentná v každom okamihu, to si prenesieme aj do nasledujúcich stretnutí," povedal asistent trénera David Bettoni, ktorý zastúpil Zidanea.